작년 출산율 가장 낮은 서울, 출생아 증가율은 가장 높았다

▲ 자료화면

작년 서울 출산율이 전국 시도 가운데 가장 낮았으나 출생아 수 증가율은 가장 높은 것으로 나타났습니다.서울시는 국가데이터처의 '2025년 출생통계'를 분석한 결과 작년 서울에서 태어난 출생아 수는 4만 5천516명으로 전년 대비 9.4% 늘어 전국 17개 시도 중 가장 높은 증가율을 기록했다고 밝혔습니다.가임 여성 1명이 출산할 것으로 예상되는 출생아 수인 '합계 출산율'은 0.63명으로 2023년 역대 최저치(0.55명)를 기록한 이후 2년 연속 증가했습니다.또 국가데이터처의 '2026년 6월 및 2분기 인구동향'에 따르면 올해 상반기 서울의 누적 출생아는 2만 6천924명으로, 전년 동기 대비 18.7% 증가했습니다.혼인 건수는 2023년부터 작년까지 3년 연속 증가했고, 올해 1∼6월에도 2만 6천840건으로 전년 동기 대비 10.9% 증가했습니다.이는 전국 17개 시도 중 가장 높은 증가율입니다.서울시는 혼인율과 출산율을 높이기 위해 여러 정책을 추진해왔습니다.임산부에게 교통비를 지원하는 사업으로 약 21만 명, 출산 후 산후조리 경비를 지원하는 사업으로 약 12만 명이 혜택을 받았습니다.시는 난임부부 시술비 지원의 소득 기준과 시술별 횟수 제한을 2023년부터 순차적으로 폐지했고, 약 21만 건을 지원했습니다.서울연구원 조사에 따르면 서울이 아이를 낳고 키우기 좋은 도시라는 양육자들의 인식은 2023년 3.50점(5점 만점)에서 2024년 3.58점, 2025년 3.66점으로 올랐습니다.3년 내 출산할 의향이 있다고 응답한 비율도 무자녀 부부는 2024년 68.5%에서 2025년 79.4%로, 유자녀(양육기) 부부는 2024년 30.3%에서 2025년 39.9%로 늘었습니다.마채숙 서울시 여성가족실장은 "서울의 출생아 수와 출생의 선행지표라 할 수 있는 혼인 건수가 동반 상승하고 있는 것은 부부의 탄생이 늘면서 생명의 탄생으로 이어지는 선순환이 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여준다"며 "이런 흐름을 장기적으로 가져가기 위해 탄생은 물론 육아와 가족에 대한 지원을 강화해 전방위적인 저출생 대응체계를 만들어가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)