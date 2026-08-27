서울시 기후동행패스 9월 1일 출시…신규카드 무상교환 이벤트

▲ 모두의카드(기후동행패스)

서울시는 시와 정부의 대중교통 정기권 기후동행카드, 모두의카드(K-패스)를 합친 모두의카드(기후동행패스)가 9월 1일 출시된다고 밝혔습니다.기후동행패스는 K-패스와 동일한 서비스를 제공하면서 기후동행카드에 적용되던 혜택을 더한 상품입니다.34세가 아닌 최고 39세까지 청년 할인이 적용되고, 따릉이 월간 이용권이나 서울대공원 입장료 등을 할인받아 이용할 수 있습니다.시는 기후동행패스 출시를 맞아 9월 1일부터 10월 2일까지 서울역, 시청역, 잠실역 등 이용객이 많은 주요 지하철역 12곳에서 현장 홍보부스를 운영합니다.이곳에서 이용 기간이 만료된 기존 기후동행카드 실물카드를 반납하면 새로 출시된 '기후동행패스' 실물카드나 2천 원 상당의 편의점 쿠폰으로 교환해줍니다.또 디지털기기 활용에 어려움을 겪는 어르신 등을 대상으로 모바일 앱 설치부터 K-패스 가입, 카드 등록까지 지원합니다.시는 기후동행패스 청소년 권종 출시 전까지 기존 기후동행카드 청소년 권종 이용자들의 혜택 공백을 최소화하고자 '기후동행카드 청소년 단기권'도 운영합니다.티머니 홈페이지에서 청소년 인증을 완료한 기후동행카드 이용자는 7일권을 기존 2만 원에서 35% 할인된 1만 3천 원에 이용할 수 있습니다.이외에도 시민들의 교통비 부담을 덜기 위해 추진했던 기후동행카드 월 3만 원 페이백 사업 신청 기간을 당초 8월 말에서 9월 말까지 1개월 연장합니다.4∼6월 기후동행카드 30일권을 사용한 이들은 한 달에 3만 원씩, 최대 9만 원을 환급받을 수 있습니다.여장권 서울시 교통실장은 "시민들이 '기후동행패스'를 원활히 이용토록 디지털 취약계층을 위한 신청·카드 교환 등 현장 안내를 지원한다"며 "추진 사업이 안정적으로 연착륙할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)