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"너 정통삐? 내 남친은 삐바삐"…SNS 휩쓴 '피에로 밈' 뭐길래

작성 2026.08.26 17:23 수정 2026.08.26 17:27 조회수
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한때 어린이들의 눈길을 사로잡았던 피에로! 최근 SNS를 중심으로 '피에로'가 다시 주목받으며 새로운 밈으로 떠오르고 있습니다.

발단은 한 온라인 커뮤니티에 올라온 사연이었다는데요. 피에로로 일하는 남자 친구와의 결혼을 아버지가 반대한다는 내용이 확산되며 관심을 끌기 시작한 겁니다.

이후 '전통삐', '선배삐', '신입삐', '삐바삐' 등 피에로를 활용한 새로운 단어와 밈 콘텐츠까지 잇따라 등장하고 있습니다. 여기에 피에로 출신 연예인들까지 재조명되면서 관심이 커지고 있는 상황입니다.

밈이 된 '피에로' 열풍을 현장영상에 담았습니다.

(취재 : 배지은, 구성 : 양현이, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 모닝와이드 3부)
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