[날씨/XR] 남부 폭염, 무더위 기승…북부 비

여름의 끝자락에서 무더위가 기승을 부리고 있습니다.



오늘(25일)도 남부 지방 중심으로 35도 안팎의 폭염이 나타났는데요, 태풍 사우델이 서진하는 가운데 우리나라에 있는 고기압을 더 강화시켜 더위에 힘을 보태고 있습니다.



태풍은 중국으로 향하면서 우리나라에 영향은 없겠지만 당분간 남쪽 먼바다를 중심으로 풍랑이 거세게 일겠습니다.



한편 내일도 남부 지방은 고기압의 영향으로 맑겠고요, 중북부 지역은 고기압 가장자리에 놓이면서 흐린 가운데 비가 내리겠습니다.



내일 아침부터 저녁 사이 경기 북동부와 강원 북부에 5에서 60mm로 곳에 따라서 많은 비가 예상되고, 그 밖의 수도권과 강원 내륙에 5에서 30mm의 비가 내리겠습니다.



한편 비가 내리면서 중북부 지역의 폭염특보는 해제되거나 완화됐는데요, 다만 남부 지방에는 여전히 폭염경보가 내려진 곳이 많습니다.



오늘 밤도 해안과 도심을 중심으로 열대야 현상이 이어지겠습니다.



내일 낮 기온은 서울이 31도, 남부 지방은 대구와 울산이 36도까지 오르겠습니다.



남부 지방도 모레부터는 비가 내리면서 조금씩 숨통이 트이겠습니다.



목요일에 남해안과 제주를 시작으로 금요일에 충청 이남 지역에, 주말에는 전국에 비가 내리겠고요.



비가 그치고 다음 주에는 아침저녁 공기가 한층 더 선선해질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)