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김윤덕·오세훈 만났지만…입장차만 확인

김혜민 기자
작성 2026.08.20 17:13 조회수
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<앵커>

김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 오늘(20일) 용산공원을 주택 공급에 활용하는 방안을 놓고 1대 1 논의를 했지만, 입장차를 좁히지는 못했습니다. 다만 용산공원 보존 원칙과 청년·신혼부부 주택 공급 확대 필요성에 대해서는 공감하고 추가 협의 가능성도 남겼습니다.

김혜민 기자입니다.

<기자>

오늘 오전 서울의 한 식당에서 만난 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장.

정부의 8·13 주택 공급 대책 발표 이후 첫 공식 회동입니다.

정부가 용산어린이정원 등 용산공원 일대를 신규 주택 공급 후보지로 검토하면서 서울시와 용산구가 강하게 반발하자 양측이 협의에 들어간 겁니다.

1시간 동안의 짧은 면담을 끝내고 두 사람은 각각 기자들을 만나 이견을 확인했다고 전했습니다.

[김윤덕/국토교통부 장관 : 훼손된 것에 대해서 정화하고 해서 제한적으로 청년이나 신혼부부 등에게 주택을 공급하겠다는 거다. 장교 숙소로 쓰던 곳은 이미 그 집을 짓고 살고 있던 것 아닙니까? 그런 정도의 부지라면 가능하다는 입장.]

특히 김 장관은 공론화를 강조했는데, "양립 가능한 방안을 찾기 위해 토론회, 공론화위원회 등 숙의 과정을 거치겠다"고 전했습니다.

반면 오 시장은 일정 부분이라도 주거 용도로 바꾸는데 동의하기 어렵다는 입장입니다.

[오세훈/서울시장 : 제한된 면적이라도 주거 용도로 전용하는 것은 동의하기가 어렵다는 부분을 분명히 말씀드렸고요. 그것을 동의하는 것은 서울시장으로서는 역사의 죄인으로 남는 그런 결과를….]

다만 공원 본체가 아닌 인근 부지 활용은 가능하다는 절충안을 내놨습니다.

캠프킴 부지와 경리단 부지, 외교부 주차장 부지 등이 그 예입니다.

면담에서는 용산국제업무지구 주택 공급 규모를 둘러싼 이견도 해소되지 않았습니다.

정부는 1만 가구 공급을 요구하고 있고 서울시는 처음 6천 가구에서 8천 가구까지 물러섰지만, 합의에 이르지 못한 상태입니다.

김 장관은 "오늘 입장 차이를 정확하게 확인했고 다음 주에 만나서 정리하겠다"며 추가 협의를 예고했습니다.

(영상취재 : 주범, 영상편집 : 이승희)
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