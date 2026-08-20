도시에 사는 인구 4천700만 명…국토 17%에 국민 92% 거주

▲ 전망대에서 바라본 아파트

국토의 16.7%를 차지하는 도시지역에 전체 인구의 92.1%가 거주하는 것으로 나타났습니다.국토교통부와 한국국토정보공사(LX)는 오늘(20일) 이 같은 내용의 '2025년 도시계획현황 통계'를 발표했습니다.작년 말 기준 용도지역으로 지정된 국토 면적은 10만 6천563㎢이며, 이 가운데 주거·상업·공업·녹지지역 등 도시지역은 1만 7천740㎢로 전체의 16.7%를 차지했습니다.주민등록상 총인구 5천112만 명 중 도시지역 거주 인구는 4천706만 명으로 92.1%에 달했습니다.용도지역별로는 농림지역이 4만 9천191㎢로 전체의 46.2%를 차지해 가장 넓었습니다.이어 관리지역 2만 7천329㎢(25.6%), 도시지역 1만 7천740㎢(16.7%), 자연환경보전지역 1만 1천874㎢(11.1%), 미지정지역 429㎢(0.4%) 순이었습니다.도시지역 가운데 녹지지역이 1만 2천555㎢로 70.8%를 차지했고, 주거지역 2천791㎢(15.7%), 공업지역 1천292㎢(7.3%), 상업지역 349㎢(2.0%) 등이었습니다.2021년과 비교하면 주거지역은 51㎢(1.9%), 공업지역은 51㎢(4.1%), 상업지역은 7㎢(2.0%) 늘었습니다.반면 녹지지역은 37㎢(0.3%) 감소했습니다.도시지역 외 지역에서는 2021년 대비 관리지역이 30㎢(0.1%), 농림지역이 10㎢(0.02%) 각각 감소한 반면 자연환경보전지역은 13㎢(0.1%) 증가했습니다.난개발 방지를 위해 지정하는 성장관리계획구역은 작년 1만 3천801개소, 4천692㎢로 집계됐습니다.2024년 1월부터 계획관리지역에 공장을 설치하려면 성장관리계획을 의무적으로 수립하도록 하면서 지정 면적이 큰 폭으로 증가하는 추세입니다.건축물 건축이나 토지형질 변경 등을 위한 개발행위허가는 작년 16만 9천319건으로 최근 5년간 감소세를 보였습니다.유형별로는 건축물 건축이 8만 4천618건(50.0%)으로 가장 많았고, 토지형질 변경 4만 7천938건(28.3%), 공작물 설치 2만 4천418건(14.4%) 순이었습니다.도로와 공원, 종합의료시설 등 도시·군계획시설은 총 36만 9천 개, 7천237㎢로 집계됐습니다.시설 유형별로는 도로·철도 등 교통시설이 2천319㎢(32.0%)로 가장 넓었고, 하천·유수지 등 방재시설이 2천294㎢(31.7%), 공원·녹지·광장 등 공간시설이 1천171㎢(16.2%)로 뒤를 이었습니다.도시·군계획시설로 결정됐지만 아직 설치되지 않은 미집행시설은 427㎢로 전년보다 25㎢ 감소했습니다.이는 전체 도시·군계획시설 면적의 5.9%입니다.이 가운데 시설 결정 이후 10년 이상 집행되지 않은 장기미집행 시설은 작년 315㎢로, 2015년 869㎢보다 554㎢(63.8%) 감소했습니다.최근 5년간 도시·군계획시설의 결정면적과 집행면적은 지속해서 증가했지만 미집행면적은 감소세를 이어갔습니다.(사진=연합뉴스)