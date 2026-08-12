"제발 대출 좀"…새벽부터 주담대 '선착순' 경쟁

<앵커>



은행의 올해 가계 대출 한도가 벌써 거의 다 차면서 연말이 한참 남았는데도 주택담보대출 받기가 어렵다고 합니다. 불만이 쏟아지자 금융위가 이번 주 안에 대출 총량을 조정하는 방안이 포함된 종합 대책을 발표한다고 밝혔습니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



인터넷은행 카카오뱅크의 주택담보대출 신청을 직접 해봤습니다.



평일 오전인데도 "하루 접수량이 초과해 대출 신청이 불가능하다"는 문구가 뜹니다.



카카오뱅크는 매일 아침 6시부터 주택담보대출 신청을 받는데, 일일 접수 한도가 순식간에 소진됩니다.



인터넷에서는 '오픈런'에 실패했다는 글부터 성공 노하우를 공유하는 글까지 쉽게 찾아볼 수 있습니다.



인터넷은행 대출 '오픈런'은 최근 시중은행들의 높아진 대출 문턱 때문입니다.



5대 시중은행의 올해 가계대출 증가액은 목표치를 이미 1조 원 이상 초과했습니다.



지난달 KB국민은행을 시작으로 은행들은 주담대 한도를 낮추고, 비대면이나 대출모집인을 통한 신규 접수도 잇따라 중단했습니다.



매매 계약을 마친 매수자는 물론 잔금 대출이 필요한 입주 예정자까지 발등에 불이 떨어졌습니다.



서울의 한 입주 예정 단지에서는 은행들이 지정한 시간에 맞춰 문자메시지를 보내 선착순 안에 들어야만 상담 기회를 얻을 수 있습니다.



[A 씨/아파트 입주 예정자 : 10분 전, 5분 전에는 그 자리에 앉아서 핸드폰만 계속 보고 있어야 하고요. 59초가 되었을 때 정확하게 딱 눌러야 그래야 정각에 보내지면서 이제 순위 안에 들 수 있거든요.]



대출이 절박한 상황을 이용해 보험 상품 가입을 요구하는 일까지 벌어지고 있습니다.



[B 씨/은행 대출 상담사 : 제가 먼저 비공식적으로 (대출을) 할 수 있으면 해드릴 거고요. 보험 설계도 제가 같이 하거든요. 나중에 금융상품 하나 가입 좀 부탁드릴게요.]



정부가 세제 개편안으로 서울 지역 매물 출회와 이주를 압박하고 나섰지만, 정작 대출 규제로 거래는 안 되는 복잡한 상황이라는 지적도 나옵니다.



논란이 커지자 금융위원회는 이번 주 중 가계 대출 총량 관리 목표 조정 방안 등이 포함된 종합대책을 발표할 것이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 임우식, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 서승현)