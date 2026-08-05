[D리포트] "연금으로 생활비 턱없이 부족해"…고령 취업자 '1천만' 첫 돌파

"53세에 주된 일자리에서 퇴직해 연금을 받고는 있지만 생활비로는 턱없이 부족해 73세까지는 일하고 싶다" 올해 5월 기준 55세에서 79세 사이 고령층의 평균적인 상황입니다.



국가데이터처가 발표한 올해 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과에 따르면, 현행 고령자고용촉진법 상 고령자 연령 기준인 55세~79세 사이 인구는 1천701만 7천 명으로 1년 전보다 57만 명 증가했습니다.



이 가운데 취업자는 1천12만 5000명.



2005년 관련 통계를 작성하기 시작한 후 처음으로 1천만 명을 넘었는데, 1년 전보다 34만 5000명, 10년 전보다는 1.5 배 늘어난 숫잡니다.



고령층 경제활동참가율은 60.9%, 고용률은 59.5%로 각각 역대 최고치를 기록한 작년과 같은 수준입니다.



고령층의 52.7%는 연금을 수령하고 있었습니다.



연금을 수령하는 비율은 지난해보다 증가했지만, 월평균 수령액은 88만 원에 머물러 1인 가구 최저 생계비인 154만 원에는 한참 못 미쳤습니다.



연금 수령 금액은 남자가 113만 원, 여자는 61만 원 정도를 받고 있는데, 수령액이 50만 원에 못 미치는 경우가 41%로 가장 많았고, 150만 원 이상은 16%에 그쳤습니다.



연금이 생활비로 충분하지 않다 보니, 고령층의 상당수는 다시 노동시장으로 향하고 있습니다.



일하기를 원하는 고령층은 70%에 육박했고, 생활비에 보태기 위해서란 이유가 절반을 넘는 53.4%에 달했고 일하는 즐거움 때문이란 답은 36.7%에 머물렀습니다.



고령층의 희망 은퇴 시점은 73.6세로 1년 전보다 0.2세 늘었습니다.



반면 생애 주된 일자리에서 물러나는 시점은 여전히 이릅니다.



가장 오래 근무한 일자리를 그만둘 당시 평균 연령은 53세였는데, 그 뒤 희망 은퇴 연령까지 20년 넘는 소득 공백이 생기는 셈입니다.



그만둔 이유는 '사업부진, 조업중단, 휴·폐업'이 가장 많았고, '건강이 좋지 않아서', '가족 돌봄' 순으로 높았습니다.



(취재 : 김혜민, 영상편집 : 이소영, 제작 : 디지털뉴스부)