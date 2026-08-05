금융위, '한국 투자부적합' 블룸버그 칼럼 반박…"우려 전혀 없어"

▲ 금융위원회 깃발

금융위원회가 '한국이 투자에 부적합하다'고 평가한 블룸버그 칼럼에 반박하는 공식 입장을 냈습니다.오늘(5일) 금융당국에 따르면 금융위는 전날 밤 '국내증시에 대한 정부의 입장'을 통해 "한국이 글로벌 인공지능(AI) 시장의 대체 불가한 공급망이자 투자처로 부각되고 있는 상황에서 근거가 불분명한 수치에 기반해 투자 부적격 국가로 평가될 우려는 전혀 없다"고 밝혔습니다.블룸버그 칼럼니스트 슐리 렌이 최근 한국 증시의 변동성과 관련해 평가한 '한국도 투자 부적격 국가가 되고 있다'(South Korea is Becoming Uninvestable, Too) 제목의 칼럼에 공식적으로 반박문을 낸 것입니다.금융위는 "반대매매가 6월 중 일평균 3천 계좌 수준인데 36만 계좌를 인용하는 등 칼럼에 인용된 통계가 사실관계와 부합하지 않는 부분이 있다"며 "정확한 출처도 확인되지 않는다"고 신뢰성을 지적했습니다.이어 "한국 경제는 국내총생산(GDP) 성장률, 경상수지 등 펀더멘털 측면에서 그 어느 때보다 견고한 모습을 보인다"며 "AI와 반도체 산업에 대한 기대로 국내 기업의 예상 실적은 주가가 고점인 때에 비해서도 높아진 상황"이라고 설명했습니다.또 "국내외 다수 투자은행(IB)도 국내의 견조한 성장 가능성에 무게를 두고 있다"고 덧붙였습니다.금융위가 인용한 금융정보제공업체 에프앤가이드에 따르면 올해 코스피 상장사 이익 전망치는 코스피 고점이었던 지난 6월 22일 기준 930조 원에서 전날 기준 978조 원으로 늘었습니다.6월 이후 확대된 변동성에 관해서는 "복합적 요인에 기인한 것이며 최근 투자 심리가 회복되는 조짐이 나타나고 있다는 것이 시장의 평가"라고 설명했습니다.금융위는 "최근 드러난 단일종목 레버리지 상품 관련 우려도 보완대책을 통해 안정화하는 등 변동성 관리에 최선을 다하고 있다"고 강조했습니다.그러면서 "단기 변동성을 관리해 나가며 증시 복원력과 성장성을 높이는 자본시장 체질 개선을 일관되게 추진해 나갈 계획"이라고 말했습니다.금융위에 따르면 단일종목 레버리지 관련 전날 거래대금은 1조 3천억 원으로 기본예탁금 상향 조치 전인 지난달 30일(12조 4천억 원)과 최고점 기록일인 지난 6월 25일(19조 4천억 원) 대비 크게 감소했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)