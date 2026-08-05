55세 이상 고령 취업자 1천만 명 첫 돌파…"73.6세까지 일하고파"

▲ 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 어르신이 일자리를 찾고 있다.

일하는 55세∼79세 고령자가 관련 통계 작성 이후 처음으로 1천만 명을 돌파했습니다.고령층 10명 중 7명은 평균 73세 이후까지도 계속 일하기를 희망했습니다.절반 이상은 '생활비 보탬'을 이유로 꼽았고 10명 중 4명 가까운 이들이 '일하는 즐거움'이라고 답했습니다.국가데이터처는 오늘 이런 내용이 담긴 '2026년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과'를 발표했습니다.이 조사에서는 관련 법령상 고령자 지원 기준이 되는 최저 연령을 고려해 55세 이상을 고령층으로 분류했습니다.데이터처에 따르면 올해 5월 기준 고령층(55∼79세) 인구는 1천701만 7천 명으로 1년 전보다 57만 명 증가했습니다.이 가운데 경제활동인구(취업자+실업자)는 1천36만 2천 명으로, 35만 2천 명 늘었습니다.취업자는 34만 5천 명 증가한 1천12만 5천 명이었습니다.2005년 관련 통계를 작성하기 시작한 후 처음으로 1천만 명을 넘었습니다.2016년 671만 5천 명에서 10년 새 약 1.5 배로 늘었습니다.고령층 경제활동참가율은 60.9%, 고용률은 59.5%로 각각 역대 최고치를 기록한 작년과 같은 수준이었습니다.일하는 고령층이 늘면서 같은 직장에서 더 오래 일하는 경향도 파악됐습니다.태어나서 한 번이라도 취업 경험이 있는 이들 중 가장 오래 근무한 일자리에서 지금도 근무하는 비중은 30.5%로, 작년보다 0.4% 포인트(p) 상승했습니다.가장 오래 근무한 일자리에서의 평균 근속기간은 17년 7.1개월로, 1년 전보다 0.5개월 늘었습니다.성별로 보면 남자는 21년 8.6개월, 여자는 13년 7.1개월이었습니다.근속기간별로 구성비를 보면 10∼20년 미만(28.7%), 30년 이상(22.5%), 20∼30년 미만(19.9%) 순이었습니다.10∼20년 미만 비중만 1년 전보다 0.2%p 하락했습니다.가장 오래 근무한 일자리를 그만둔 사람의 사직 당시 평균 연령은 53.0세로, 작년보다 0.1세 높아졌습니다.그만둔 이유는 '사업부진, 조업중단, 휴·폐업'(24.9%)이 가장 많았고, '건강이 좋지 않아서'(22.1%), '가족을 돌보기 위해'(15.2%) 순으로 높았습니다.장래에 일하기를 원하는 고령자는 1천178만 2천 명으로, 1년 사이에 36만 1천 명 증가했습니다.장래 근로 희망 비중은 69.2%입니다.역대 최고치를 기록한 작년보다는 0.2% p 하락했지만, 역대 두 번째로 높은 수준입니다.이들이 근로를 희망하는 평균 연령(희망 은퇴 시점)은 73.6세로 1년 전보다 0.2세 늘었습니다.근로 희망 사유로는 '생활비 보탬'(53.4%)이 가장 컸습니다.여전히 과반이지만, 작년과 비교해 1.0% p 낮아졌습니다.2019년(60.2%) 이후 계속해서 하락하는 추세입니다.뒤를 이은 '일하는 즐거움'(36.7%)은 0.6% p 올랐습니다.2021년(33.1%) 이후 5년 연속 상승세입니다.이런 가운데 연금 수령액은 여전히 최저 생계비에 못 미치는 것으로 나타났습니다.고령층 중 지난 1년간 연금 수령자 비중은 52.7%(896만 9천 명)로, 작년보다 1.0% p 상승했습니다.월평균 연금 수령액은 88만 원으로 2.1% 늘었지만, 여전히 1인 가구 최저 생계비(154만 원)에는 한참 못 미쳤습니다.수령액을 구간별로 보면 25만∼50만 원 미만(37.7%)이 가장 많았고, 50∼100만 원 미만(33.2%), 150만 원 이상(15.9%)이 뒤를 이었습니다.(사진=연합뉴스)