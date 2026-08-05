쿠팡Inc, 개인정보 유출 과징금에 역대 최대 8천350억 원 영업손실

▲ 쿠팡 배송차량

쿠팡Inc가 개인정보 유출 과징금 여파로 2021년 상장 이후 최대 규모의 영업손실을 냈습니다.매출은 13조 원을 돌파하고 활성 고객 수도 늘어나며 규모 면에서는 성장세를 이어갔습니다.미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 올해 2분기 8천350억 원(5억 5천600만 달러)의 영업손실을 기록해 전년동기 대비 적자 전환했다고 4일(현지시간) 공시했습니다.이는 2분기 평균 원·달러 환율(1천501.89원)을 적용한 수치입니다.영업손실 폭을 키운 가장 큰 이유는 개인정보보호위원회가 쿠팡에 부과한 6천247억 원의 과징금이 반영됐기 때문입니다.쿠팡Inc는 과징금을 제외하고 본다면 2분기 영업손실은 2천192억 원, 당기순손실은 2천403억 원이라고 밝혔습니다.쿠팡Inc는 지난해 개인정보유출 사태 이후인 올해 1분기 적자로 전환한 데 이어 2분기 연속 영업손실을 기록했습니다.2분기 적자 규모는 지난해 영업이익(6천790억 원)보다 많으며 2021년 뉴욕증시 상장 후 분기 기준 역대 최대입니다.매출은 13조3천7억 원(88억 5천600만 달러)으로, 전년 동기 대비 4% 증가해 역대 최대를 기록했습니다.2분기 당기순손실은 8천560억 원(5억 7천만 달러)으로 역시 적자로 전환하며 2분기 연속 순손실을 기록했습니다.2분기 당기순손실 규모는 지난해 전체 당기순이익(3천30억 원)의 3배에 육박합니다.환율 변동 영향을 제외한 '고정환율' 기준으로 보면 쿠팡Inc 2분기 매출은 10% 성장했습니다.쿠팡Inc는 고정환율 수치를 명시해 공개하지는 않지만, 실질적인 사업 확장세를 알리는 차원에서 고정환율을 적용한 매출 증가세를 발표하고 있습니다.사업 부문별로는 로켓배송을 포함한 쿠팡의 핵심 쇼핑 서비스인 프로덕트 커머스 매출이 11조 1천515억 원으로 전년 동기 대비 8% 성장했습니다.프로덕트 커머스 조정 에비타(상각 전 영업이익)는 5천737억 원으로 1년 전보다 42% 줄었습니다.프로덕트 커머스 활성 고객(해당 기간 제품을 한 번이라도 산 고객) 수는 2천470만명으로 전년 동기 대비 3% 증가했습니다.지난 1분기 활성 고객 수(2천390만 명)와 비교해서도 커졌습니다.대만 사업과 쿠팡이츠 등 성장 사업 매출은 2조1천492억 원으로 20% 뛰었습니다.성장사업 조정 에비타 손실은 3천289억 원으로 1년 전보다 7% 줄었습니다.2분기 판매관리비는 30억 5천만 달러로 전년 동기 대비 26% 늘었고, 2분기 총 영업비용은 매출을 뛰어넘는 94억 1천200만 달러를 기록했습니다.과징금 여파에 잉여 현금흐름은 5천100만 달러로 전년 동기(2억 4천700만 달러) 대비 79% 감소했습니다.쿠팡Inc는 2분기 동안 2천320만 주(4억 5천900만 달러) 규모의 클래스A 보통주를 자사주로 매입했습니다.거랍 아난드 쿠팡 최고재무책임자(CFO)는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "운영 효율성 제고, 공급망 최적화, 자동화 기술 지속 투자, 수익성 높은 카테고리 사업 확대로 등 장기적으로 마진 확대를 이끌어낼 것으로 확신한다"고 밝혔습니다.로켓배송 등 매출과 관련해서는 "이번 분기에는 복귀 고객, 신규 고객 유입에 힘입어 추세가 반전되는 모습을 보였다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)