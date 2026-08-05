"기록적인 폭염 속 삼성전자 에어컨 '청·정·확·인' 하세요"

▲ 에어컨 청소

기록적인 폭염과 열대야가 계속되며 에어컨 사용·서비스 신청이 급증하는 가운데 삼성전자 서비스가 5일 쾌적한 여름나기를 위한 '청·정·확·인' 4가지 관리 방법을 강조했습니다.에어컨 관리의 첫걸음은 주기적인 필터 '청소'로, 에어컨의 냉방 성능을 최적의 상태로 유지하기 위해 필수적입니다.필터는 약 2∼3주마다 흐르는 물로 깨끗하게 세척 후 그늘에서 말려 사용해야 합니다.삼성전자 에어컨은 사용 시간에 맞춰 필터 청소 알림과 음성 안내를 제공합니다.공기 순환에 방해되는 물건이 없도록 에어컨 실내기와 실외기 주변을 깨끗하게 '정리'하는 것도 중요합니다.냉방 중 나오는 따뜻한 바람이 외부로 방출될 수 있도록 해야 실외기 과부하를 예방할 수 있습니다.에어컨 전원 코드가 벽면 전원 콘센트에 직접 연결돼 있는지도 '확인'해야 합니다.에어컨 전격 전원보다 낮은 멀티탭에 다른 기기와 병행 연결돼 있을 경우 과부하로 차단기가 내려가거나 화재 위험이 있어 주의가 필요합니다.삼성전자의 AI 홈 설루션인 스마트싱스를 활용해 '에어컨 인공지능 진단'을 받으면 AI가 냉매량, 모터 및 센서 상태, 실외기 정상 동작 여부 등을 분석 후 조치 방법까지 안내해 줍니다.폭염으로 실내 온도가 높을 때는 '강력 냉방'으로 빠르게 온도를 낮춘 후 무풍 운전으로 전환하면 실내를 쾌적하게 유지하는 동시에 에너지 효율도 높일 수 있습니다.에어컨을 냉방 가동한 후에는 '자동 청소'나 '워시클린' 기능 등을 활용해 내부 열교환기까지 관리할 수 있습니다.송풍, 청정 기능을 30분 정도 추가 가동하는 것도 도움이 됩니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)