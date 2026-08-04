산업부 "AI팩토리 170여 곳 지원…생산성 30％↑"

▲ 김정관 산업통상부 장관이 지난해 10월 1일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 'AI 팩토리 제조 AI 전환(M.AX) 얼라이언스 전략회의'에서 인사말을 하고 있다.

제조업의 인공지능(AI) 전환(M.AX)을 추진해 온 산업통상부가 반도체, 자동차, 조선 등 실제 제조 현장에서 구체적인 성과를 확인했다고 밝혔습니다.산업부는 오늘(4일) 하반기 부처 업무보고를 앞두고 M.AX 주요 성과와 향후 추진계획을 발표했습니다.산업부는 AI 팩토리 선도 프로젝트를 통해 그간 170여개 사업장의 AX를 지원했으며, 사업에 상대적으로 일찍 착수한 42개 사업장을 점검한 결과 생산성이 평균 30.1% 높아졌다고 설명했습니다.불량률은 평균 15.5% 낮아진 것으로 파악됐습니다.반도체 분야에선 서플러스글로벌이 반도체 장비 재자원화를 위한 장비 해체와 부품 선별·회수 등 공정에 AI를 접목해 생산성을 66.7% 높였고, 자동차 분야에선 아산성우하이텍이 전기차 배터리 무인 자율제조 시스템으로 품질검사 시간을 90% 줄였습니다.조선 분야에선 HD현대삼호가 선박 조타장치와 방향타 간 연결 축을 지지하는 러더트렁크 용접·생산공정에 AI 기반 자율용접·검사 솔루션을 도입해 생산성을 50% 높였습니다.산업부는 이런 성과를 토대로 AI 도입 경험과 역량이 부족한 중소·중견기업이 현장에서 검증된 AI 모델과 솔루션을 활용할 수 있도록 지원한다는 방침입니다.제품 AX 분야에서는 휴머노이드, 혁신제품에 탑재되는 온디바이스 AI 반도체 개발·실증 등이 본격화하고 있다고 산업부는 설명했습니다.산업부는 지난해 9월 제조·AI 기업과 대학, 연구기관 등 1천여개 기관이 참여하는 협력체 'M.AX 얼라이언스'를 출범했으며 올해 2월에는 산업단지를 거점으로 AI팩토리, AI반도체 등 11개 AX 분과 체계를 갖췄습니다.산업부는 2030년까지 AI 팩토리 500개를 구축하고 AX 실증산단은 25개로 확대할 계획입니다.아울러 사람의 개입 없이 AI가 제조 전 공정을 운영하는 풀스택 AI 팩토리 핵심기술을 개발하고 상용화와 수출상품화를 추진합니다.숙련공의 경험과 노하우를 AI에 접목하는 제조 암묵지 사업을 수행하고, 고품질 제조데이터를 저장·관리·활용할 국가 제조데이터 라이브러리도 구축합니다.또 로봇 취약 부품 국산화, 조선·자동차·철강을 비롯한 10대 업종 특화 휴머노이드 개발 등을 추진합니다.김정관 산업부 장관은 "생산성은 높이고 불량률은 낮추는 성과가 현장에서 실제 확인된 만큼 검증된 모델이 중소·중견기업과 지역 산업단지까지 빠르게 확산하도록 하겠다"고 말했습니다.이어 "제조데이터와 숙련자의 노하우를 축적·활용하고 풀스택 AI 팩토리를 구현해 우리나라가 2030년 M. AX 최강국으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)