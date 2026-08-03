'삼전닉스' 8%대 급락…레버리지 거래는 줄었지만

<앵커>



지난주 금요일 역대 최대 상승폭을 보였던 코스피가, 오늘(3일)은 다시 5% 넘게 급락했습니다. 단일종목 레버리지 상품의 거래는 눈에 띄게 줄었지만, 중간 없는 극단적인 변동성은 진정되지 않고 있습니다.



김혜민 기자가 전하겠습니다.



<기자>



코스피의 변동성은 오늘도 이어졌습니다.



기록적인 폭등을 기록했던 지난 금요일에 이어 오늘은 5%대 급락한 6천257에 마감했습니다.



상한가를 기록했던 SK하이닉스와 삼성전자는 모두 8% 넘게 하락했습니다.



단일종목 레버리지 16개 종목의 거래대금은 한창 많았던 때보다는 10분의 1토막 넘게, 예탁금을 3천만 원으로 올렸던 지난 금요일과 비교해도 절반이 안 되는 1조 3천억 원대까지 추락했습니다.



그동안 급등락의 원인으로 지목된 레버리지 상품 거래량은 줄었지만, 반도체 두 종목이 지수 전체를 크게 흔드는 쏠림 구조가 다시 확인됐습니다.



[김대종/세종대 경영학부 교수 : 미국에 있는 마이크론 테크놀로지나 반도체의 기업들은 미국 전체 시가 총액의 한 1~2% 정도밖에 차지하지 않습니다.]



주말 사이 미국 뉴욕증시에서 반도체 종목들이 숨 고르기에 들어가고, 미국과 일본의 환율 개입으로 엔화가 강해지면서 미국에서 투자 자금이 빠질 수 있단 엔캐리 트레이드 청산 우려도 투자심리에 일부 영향을 끼친 걸로 보입니다.



다만 증권가에서는 오늘 하락이 지난 금요일 과열에 따른 차익 실현 수준에서 크게 벗어나지 않았다는 평가가 우세합니다.



[김동원/KB증권 리서치본부장 : 7월 한 달간 코스피가 22% 하락하면서 신용거래 물량이 상당 부분 해소되었고 이에 따른 레버리지 거래량도 감소세에 진입한 것으로 판단됩니다. 특히 코스피 PER이 5배에 근접을 하면서 투자 매력이 커진 것으로….]



전문가들은 우리 증시가 이번 주 예정된 AMD, 팔란티어, 샌디스크 등 AI 관련 기업들의 실적을 바탕으로 저점을 확인해 나갈 것으로 예상했습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 이종정)