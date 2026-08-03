서울시, 폭염 장기화 전망 속 긴급대책회의…"필요한 조치 확대"

▲ 서울시 폭염 긴급대책회의

이번주 수도권을 중심으로 폭염이 한층 심해질 것으로 전망되면서 서울시가 오늘(3일) 오전 정상훈 행정1부시장 직무대리 주재로 폭염 긴급대책회의를 열었습니다.오세훈 서울시장 지시로 열린 이번 회의에는 부시장들과 재난·복지·건강·소방 등 부서의 실·국장이 참석했습니다.회의 참가자들은 그간 폭염 종합지원상황실을 중심으로 이뤄졌던 기존 폭염대책이 현장에서 제대로 작동하는지 확인하고 미비한 점을 보완할 방안을 논의했습니다.또 폭염 장기화에 대비해 필요한 조치를 확대하기로 했습니다.시에 따르면 서울에는 지난달 23일부터 폭염특보가 이어지고 있으며, 이번 주에도 최고기온 37도·최고체감온도 36∼37도의 무더위가 지속될 것으로 전망됩니다.이달 1일까지 서울지역의 온열질환자는 사망자 2명을 포함해 총 162명으로 파악됐습니다.발생 장소 별로는 실외가 129명으로 대부분을 차지했습니다.폭염이 지속되면서 시는 8개 반 규모의 폭염 종합지원상황실을 운영하며 날씨와 피해 발생 상황을 실시간으로 살피고 있습니다.독거 어르신과 장애인, 만성질환자 등 건강 취약계층 6만3천여 명에 대해서는 방문간호사 등을 통한 안부 확인을 지속합니다.야외 근로자 보호를 위해서는 본청과 39개 사업소의 도급·용역·위탁 근로자 사업장을 대상으로 식수와 휴식 시간, 그늘 제공 등 조치가 이행되는지 지속해 확인합니다.서울시 발주 건설공사장 56개소에서도 보호조치 이행 여부를 점검하고, 폭염으로 일하지 못하게 된 저임금 건설근로자에게는 일정 요건에 따라 하루 최대 4시간까지 생활임금 수준의 '건설근로자 안심수당'을 지원합니다.무더위쉼터 등 폭염 대피시설은 시민이 실제로 불편함 없이 이용할 수 있도록 현장 운영실태를 살폈습니다.지난달 27∼29일 총 480곳을 대상으로 운영시간과 출입구 안내, 불편신고 연락처 비치 등을 점검했으며 개선이 필요한 부분은 관련 자치구와 부서가 즉시 조치하도록 했습니다.이동노동자 쉼터는 주말까지 운영을 확대합니다.얼음물 10만병과 쿨링타올 2만 매 등을 공급하고, 네이버·카카오 지도 서비스 등으로 쉼터 위치를 적극 안내합니다.도심 열섬현상을 완화하기 위한 도로 물청소는 주요 간선도로와 일반도로 1천982㎞에 살수차 205대를 투입해 실시합니다.폭염경보 발효 시 유동 인구가 많은 지역을 중심으로 하루 5∼6회까지 진행할 방침입니다.정 직무대리는 "폭염이 장기화하고 강도도 더욱 거세지는 만큼 현장을 꼼꼼히 살피고 필요한 조치를 신속히 확대할 것"이라며 "모든 대책이 보고서에 머무르지 않고 현장에서 빈틈없이 작동하도록 끝까지 점검해 달라"고 당부했습니다.그러면서 "특별조정교부금과 재난관리기금 등 활용 가능한 재원을 총동원해 추가로 지원할 수 있는 사업을 폭넓게 발굴하고, 폭염 대응 지원을 전향적으로 확대해 시민 보호에 공백이 없게 하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)