뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

폭염 장기화에 중대본 2단계…2023년 이후 두 번째

윤나라 기자
작성 2026.08.02 13:48 조회수
폭염 장기화에 중대본 2단계…2023년 이후 두 번째
▲ 폭염

폭염이 전국적으로 장기화됨에 따라, 행정안전부가 오늘(2일) 오후 1시부로 중앙재난안전대책본부 2단계를 가동하고 범정부 대응을 한층 강화한다고 밝혔습니다.

폭염으로 인해 중대본 2단계는 2023년 8월 처음 발령된 뒤 이번이 두 번째입니다.

윤호중 행안부장관은 현장 중심 대응체계를 강화하기 위해 중앙부처와 지방정부 간부급을 대상으로 주 1회 또는 매일 현장점검을 운영하도록 했습니다.

또 국장급 현장총괄관리관을 수도권과 남부권(경상남도 등)에 파견하고, 현장상황관리관도 전국적으로 파견하는 등 지역별 폭염 대응상황과 지원 필요사항을 직접 점검하기로 했습니다.

이어 윤 장관은 최근 폭염과 가뭄이 동시에 심화하고 있는 경남 밀양시를 찾아 폭염과 가뭄 대응 상황을 현장점검했습니다.

행안부는 남부권을 중심으로 폭염중대경보가 다수 발령됨에 따라 무더위쉼터 운영비, 취약계층 구호물품 구입에 쓸 수 있도록 재난구호사업비 1억7천만원을 지원할 계획입니다.

또 강수량 부족과 저수율 하락으로 용수공급에 어려움을 겪고 있는 경남·경북 등 가뭄지역에 재난안전특별교부세 57억 5천만 원을 긴급 지원하기로 했습니다.

윤 장관은 "폭염과 가뭄은 농업인의 생업뿐만 아니라 어르신과 야외근로자 등 취약계층의 일상을 직접적으로 위협하는 재난"이라며, "중대본 2단계 운영을 통해 중앙과 지방의 대응상황을 더욱 촘촘히 관리하고, 현장에서 필요한 행정적·재정적 지원을 신속히 제공해 국민 피해를 최소화하는 데 총력을 다하겠다"라고 밝혔습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지