리센느 '무섭노' 또 꺼낸 김선태…정치인 태그 논란에 결국 '비공개'

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전 충주시 주무관 김선태가 진행하는 KBS 유튜브 신규 예능 '돈선태 성공시대'가 그룹 리센느 멤버 원이와 관련 과거 논란을 재소환한 것을 두고 도마에 올랐다.지난 29일 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에는 '돈선태 성공시대' 리센느 편 선공개 영상 '최초 입장 발표, 뉴스에 내 얘기가 왜 나오노?!'가 올라왔다. 영상에는 리센느 멤버 원이와 미나미가 출연했다.김선태는 원이에게 과거 '무섭노' 발언과 관련한 논란을 직접 물었다. 그는 "관점이 다른 것도 인정하는데, 좀 '억까' 수준이었다. 혹시 바이럴 마케팅 아니냐고 한 사람은 없었느냐"고 물었고, 원이는 "그런 생각을 해볼 수도 있긴 한데, 저는 뉴스에 나온다는 게 우리 그룹에 영향이 갈까 봐 걱정을 많이 했다"고 답했다.이어 "저도 사실 너무 놀랐다. 유튜브, 음악 방송에 제가 뜨는 것만 상상하다가 하루아침에 사회면 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다. 그 이후로 한 마디 한 마디 더 조심해야겠다고 느꼈다"면서 "나는 그렇게 생각 안 하고 말했어도 어떤 사람은 그렇게 받아들일 수도 있다고 생각했다. 평소에 쓰던 말을 한 건데 되게 당황했다."고 설명했다.앞서 경남 거제 출신인 원이는 한 콘텐츠에서 "무섭노"라고 말했다가 논란에 휩싸인 바 있다. 해당 표현이 극우 성향 온라인 커뮤니티 일베에서 고(故) 노무현 대통령을 비하할 때 쓰는 표현이라는 지적이 나오면서 논란이 확산했으나, 경상도 방언이라는 반론도 맞섰던 사안이다.방송 이후 이미 정리된 논란을 다시 꺼낸 구성 자체가 문제라는 반응이 이어졌다. 특히 최초 등록된 썸네일에는 "뭐가 무섭노?"라는 문구가 크게 노출됐고, 지적이 이어지자 제작진은 문구를 "예쁘게 봐도"로 교체했지만 비판은 가라앉지 않았다.특히 영상 설명란에 달린 해시태그가 논란에 기름을 부었다. 리센느와 아무 연관이 없는 이재명 대통령, 홍명보 전 축구대표팀 감독, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 민희진 전 어도어 대표, 뉴진스, 한동훈 무소속 의원 등 정·재계 및 문화계 주요 인사 이름이 무더기로 태그된 사실이 확인됐다. 의도치 않은 논란으로 곤욕을 치른 아이돌 멤버의 영상에 정치인 이름까지 덧붙인 셈이 되면서 비판 수위를 키웠다.파장이 커지자 제작진은 별도의 공식 입장 없이 해당 영상을 비공개로 전환했다.'돈선태 성공시대'는 김선태가 각계 인물을 만나 이야기를 나누는 토크쇼로, 오는 8월 KBS2 정규 편성을 앞두고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)