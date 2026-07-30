'충주맨' 김선태, 리센느 '무섭노' 영상 논란에 바로 사과…"무책임했다"

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그룹 리센느의 '무섭노' 논란을 다시 끌어올렸다는 비판을 받자 진행자 전 충주시 주무관 출신 방송인 김선태가 발 빠르게 사과했다.김선태는 30일 자신의 유튜브 채널에 "죄송합니다"라는 제목의 영상을 올려 즉각 사과했다. 그는 "안녕하세요, 김선태입니다. 먼저 어제 KBS 유튜브 채널에 올라간 '돈선태 성공시대' 선공개 영상으로 상처받으신 모든 분들에게 진심으로 사과드립니다"라고 말문을 열었다.그는 논란을 인지한 시점부터 설명했다. 김선태는 "저는 어제 8시 40분경 해당 선공개 영상을 처음 보게 됐다"며 "문제가 발생했다는 사실을 인지하자마자 제작진에게 영상 삭제를 요청했다"고 밝혔다. 이어 "제 이름을 걸고 하는 영상임에도 불구하고 정말 무책임했다. 방송국이란 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공유를 요청하지 않았다"고 자책했다.논란이 된 발언에 대해서도 직접 인정했다. 그는 "많은 분들이 지적해 주셨던 게스트에 대한 무리한 언급 또한 명백한 저의 잘못이다. 해당 방송이 첫 촬영이었던 만큼 촬영 당일 대본 숙지에 급급해 현장에서 대본의 문제점을 전혀 인지하지 못했다"고 해명했다.또 "영상이 비공개되고 나서 지금까지 저의 언행에 대해 돌아보는 시간을 가졌다. 앞으로는 모든 발언과 행동에 더욱 신중을 기하겠다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 노력하겠다. 저의 부족함으로 피해를 입으신 모든 분들, 특히 리센느 멤버들에게 정말 죄송하다는 말씀을 전하고 싶다"고 사과를 마무리했다.앞서 지난 29일 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에는 '돈선태 성공시대' 선공개 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 김선태는 그룹 리센느 멤버 원이에게 과거 '무섭노' 논란을 노골적으로 꺼내며 "혹시 바이럴 마케팅 아니냐고 한 사람은 없었느냐"는 질문을 던져 비판을 받았다.이미 정리된 정치적 논란으로 마음고생을 겪은 아티스트에게 이를 다시 상기시켰다는 지적과 함께, 영상 해시태그에 리센느와 무관한 대통령 등 정·재계 인사들의 이름이 무더기로 달린 사실까지 알려지며 논란은 더 커졌다. 결국 영상은 공개 약 4시간 만에 비공개 처리됐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)