뒤엉킨 차량 보자 사이렌 켰다…응급처치 나선 남녀 정체

▲ 응급 처치하는 박서현 주무관

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대형 교통사고 현장을 목격한 육군 의무요원들이 발 빠른 대처로 추가 피해를 막고 시민들을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.오늘(30일) 육군 32보병사단에 따르면 지난 23일 오후 오후 1시 40분쯤 대전 유성구의 한 교차로에서 차량 4대가 잇따라 부딪치는 사고가 발생했습니다.이 사고로 차량 한 대가 전복되고 나머지 차들도 뒤엉키면서 임신부를 포함해 5명이 다쳤습니다.마침 사단 의무대에서 교육받고 충남 보령 여단으로 복귀하던 육군 의무요원들이 이 사고를 목격했고 구조에 나섰습니다.32보병사단 독수리여단 의무중대 행정보급관 박민우 상사와 응급구조담당 박서현 주무관은 응급구조사 자격을 갖춘 의무요원들이었습니다.이들은 우선 구급차 사이렌을 켜 주변 차량의 서행을 유도해 2차 사고를 막고, 경찰과 소방 당국에 신속히 상황을 신고했습니다.이어 의식이 저하된 남성에게 경추보호대를 착용시키고, 다친 여성과 임신부의 상태를 살피는 등 119구급대원이 도착할 때까지 응급처치를 진행했습니다.특히 폭염 속에서 사고로 놀란 임신부가 안정을 취하고 무사히 보호자를 만날 때까지 곁을 지킨 것으로 전해졌습니다.의무요원들은 "긴급한 사고현장에서 도움이 돼 뿌듯하다"며 "눈앞의 환자를 처치하는 것은 응급구조사로서 당연히 해야 할 일"이라고 소감을 전했습니다.(사진=육군 제32보병사단 제공, 연합뉴스)