땡볕에서 일하고 밤엔 열대야…"선풍기로 버틴다"

<앵커>



이렇게 숨쉬기도 힘든 더위에 어르신들은 특히 더 취약하죠. 하지만 생계를 위해 타는 듯한 햇빛 아래 밖에서 일하고, 밤에는 선풍기 1대로 열대야에 시달려야 하는 분들이 많습니다.



윤나라 기자입니다.



<기자>



낮 기온 39도를 넘긴 부산의 한 골목길.



뜨거운 햇볕 아래 최 씨 할머니가 손수레를 끌고 골목길을 오릅니다.



얼굴에는 어느새 땀방울이 가득 맺혔습니다.



키만큼 쌓인 폐지는 금방이라도 쏟아질 듯 위태로운데, 무더위를 견디며 이만큼 폐지를 모아도 손에 쥐는 돈은 2~3천 원 정도입니다.



[최 모 할머니 : 안 하고 싶은데 돈도 없지. 새벽에 줍고, 하루이틀 이렇게 모아 놨다가 (팔아요.)]



채소를 파는 황순덕 할머니는 파라솔 하나에 의지해 폭염을 버팁니다.



후끈 달아오른 지면 열기를 견뎌야 하지만, 쉽사리 장사를 접지는 못합니다.



[황순덕/노점상 : 없이 사니까 나오지. 먹고 살려고.]



강원도에도 숨 막히는 무더위가 기승입니다.



한낮에 달궈진 방 온도는 밤이 돼도 떨어질 기미가 안 보입니다.



[신필남/강원 원주시 : 그래서 안 나가고 들어앉았다, 시원할 때만 나가요. 땀 나면 어지럽고 눈이 침침해져. 그러면 안 나가. 무조건.]



에어컨이라도 달면 좋겠지만 돈이 문제입니다.



[최금자/강원 원주시 : 에어컨 설치하려면 이제 돈도 들고 또, 전기요금도 문제잖아. 그러니까 이제 못하는 거지. 누워서 그냥 선풍기 하나로 사는 거지.]



고령에 야외 노동을 하는 노인들은 폭염에 특히 취약하고, 혼자 사는 경우도 많아 온열질환이 발생해도 제때 도움을 받기 어렵습니다.



[하태화/밥상공동체종합사회복지관장 : 어르신들이나 장애가 있거나 만성질환이신 분들은 또 대처가 어려울 수 있습니다. 그리고 사회적 관계망이 단절된 경우에는 도움을 요청하기도 힘든 상황이어서.]



전문가들은 폭염 시기에는 지자체가 취약 계층 안부 확인과 냉방 용품 제공 등 더 적극적인 지원을 해야 한다고 지적합니다.



(영상취재 : 황태철 KNN·이광수 G1 방송, 영상편집 : 김진원)