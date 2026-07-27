더위에 전국 8명 사망…폭염 위기 경보 '최고 수준' 격상

<앵커>



전국을 뒤덮은 폭염에 오늘(27일)도 얼마나 고생이 많으셨습니까. 남부지방의 낮 최고 기온은 40도에 육박했습니다. 정부는 폭염 위기 경보를 최고 수준인 '심각' 단계로 격상했습니다.



먼저, 윤나라 기자입니다.



<기자>



한낮 기온이 38.1도까지 치솟은 전남 광양의 한 전통시장.



가만히 앉아 있어도 땀이 비 오듯 쏟아지고, 옷은 금세 흠뻑 젖습니다.



[유영자/전남광주 광양시 : 부엌에서 일을 해도 땀 줄줄 나오고. 이렇게 더운 날은 올해 진짜 너무 많이 더운 것 같아요.]



한증막 같은 무더위, 일손 놓기 쉽지 않은 농민들에겐 치명적입니다.



최근 경남 사천에서 90대 남성이 논에서 쓰러져 숨진 채 발견되는 등 온열질환 사망 사고도 잇따르고 있습니다.



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오늘 대구가 39.2도, 경북 경주 39.1도, 전남 광양이 38.1도를 기록하는 등 남부지방 곳곳의 낮 최고 기온이 40도에 육박했습니다.



전남 광양과 대구, 경북, 경남을 중심으로 전국 총 14개 지역에는 폭염중대경보가 발효됐습니다.



폭염중대경보는 2008년 폭염특보 제도 도입 뒤 18년 만에 신설된 최상위 경보 단계로, 일 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고 기온 39도 이상이 하루 이상 이어질 것으로 예상될 때 발령됩니다.



이번 더위에 어제까지 전국에서 1천399명의 온열질환자가 발생하고 어제 하루 2명이 숨지는 등 전국에서 8명이 숨진 것으로 집계됐습니다.



폭염 피해가 커지자 정부는 폭염 재난 위기경보를 최고 수준인 '심각' 단계로 격상하고 중앙재난안전대책본부 가동에 들어갔습니다.



윤호중 행안부 장관은 폭염으로 인한 인명 피해 예방에 총력을 다하겠다며 낮 시간대 야외 활동을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해줄 것을 당부했습니다.



(영상취재 : 박명신 KBC·정창욱 KNN·권만택 JTV, 영상편집 : 박지인)