현대차그룹, 실리콘밸리에서 공장·도시 연결 '피지컬 AI' 전략 공개

▲ 이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 정의선 현대차그룹 회장과 악수하고 있다.

현대자동차그룹이 미국 샌프란시스코를 거점으로 글로벌 혁신 생태계와 협력을 확대하며 피지컬 인공지능(AI) 전략을 본격화하고 있습니다.세계적인 기술기업과 스타트업, 연구기관, 대학이 밀집한 실리콘밸리를 중심으로 연구개발과 오픈이노베이션, 인재 확보, 과학문화 협력을 강화하며 미래 모빌리티 경쟁력 확보에 속도를 내고 있습니다.현대차그룹은 최근 샌프란시스코에서 열린 '샌프란시스코 AI 서밋'에서 자동차와 로봇 등 개별 기기의 지능화를 넘어 공장과 도시 전체를 AI로 연결하는 '피지컬 AI' 비전을 공개했습니다.정의선 회장은 제조와 모빌리티, 로보틱스 분야의 강점에 엔비디아, 웨이모, 구글 딥마인드 등 글로벌 빅테크의 AI 기술을 결합해 도시 단위 통합 지능화를 구현하겠다는 구상을 밝혔습니다.현대차그룹은 로봇 레퍼런스 플랫폼 구축과 새만금 AI 밸리 투자 계획도 함께 제시했습니다.현대차그룹은 2011년 실리콘밸리에 글로벌 오픈이노베이션 거점을 설립한 뒤 2017년 '현대 크래들'로 개편해 AI, 자율주행, 로보틱스, 스마트시티, 친환경 에너지 분야 스타트업 발굴과 투자, 협업을 이어오고 있습니다.최근에는 첨단차플랫폼(AVP) 본부 산하 연구개발 조직을 실리콘밸리에 신설해 미래 혁신을 함께 이끌어갈 협력 기반을 강화했습니다.조직은 최근 영입한 빅테크 출신 자율주행·로보틱스 전문가 제레미 마 전무가 이끕닙니다.현대차그룹은 인재 확보도 강화합니다.오는 9월 실리콘밸리에서 열리는 'HMG 테크 탤런트 포럼'에서는 AI와 소프트웨어, 로보틱스, 미래 모빌리티 분야 인재들에게 그룹의 기술 비전과 연구개발 성과를 소개하고 그룹 주요 리더, 연구진과 교류하는 기회를 제공합니다.현대차그룹이 샌프란시스코에서 축적한 경험은 최근 발표한 피지컬 AI 비전의 기반이 되고 있습니다.현대차그룹은 자율주행과 로보틱스, AI, 소프트웨어를 융합해 미래 모빌리티 영역을 확장할 계획입니다.현대차그룹 관계자는 "글로벌 혁신 생태계와 협력을 바탕으로 미래 모빌리티를 넘어 피지컬 AI 시대를 선도하는 기업으로 도약하고 인류와 미래 사회에 공헌하기 위해 새로운 가치를 지속적으로 창출하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)