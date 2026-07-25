쿠팡 사태 진화 나선 정부…미국 정부·의회·업계 현지 설득전

▲ 여한구 산업통상부 통상교섭본부장(오른쪽)이 지난 21일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표와 만나 기념 촬영하고 있다.

정부가 미국 무역법 301조 관세 조치 등 주요 통상 현안에 대응하고 쿠팡 사태 등 국내 디지털 제도에 대한 미측의 우려를 해소하기 위해 대미 아웃리치(대외접촉)에 나섰습니다.여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 현지시간 21∼24일 현지시간 미국 워싱턴 D.C.를 방문해 미국 행정부·의회·업계 주요 인사들과 양국 통상 현안을 심도 있게 논의했다고 산업부가 밝혔습니다.이 기간 여 본부장은 빌 해거티 상원의원, 에이드리언 스미스 하원 세입위원회 무역소위원장 등 미국 상하원 의원 10명을 만나 국내 디지털 법·정책이 미국 기업을 차별하지 않는다는 점을 명확히 전달했습니다.특히 그는 한국이 대미 최대 투자국 중 하나라는 점과 반도체, 조선, 에너지 등 핵심 산업 분야에서 양국 간 협력 필요성을 강조했습니다.양국 간 상호 호혜적인 경제 관계가 공고해질 수 있도록 미 의회의 적극적인 지지를 요청했습니다.아울러 미국 방문 중인 한미 의원연맹 소속 의원단(신동훈 의원(단장), 배준영·조정훈·차지호 의원)과 함께 스티브 데인스 상원의원, 브래드 슈나이더 하원의원을 공동 면담하며 한미 관계 강화 의지를 전달했습니다.여 본부장은 구글·애플·AWS·퀄컴 등 미국 주요 디지털 기업과의 면담에서도 우리 정부의 정책이 미국 기업을 차별하지 않는다는 점을 분명히 밝혔습니다.앞서 여 본부장은 미국 무역법 122조에 따른 글로벌 관세(10%)의 법적 만료 시한(24일)을 앞둔 21일 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표를 만나 301조 조사 등 향후 조치 계획을 확인했습니다.이 자리에서 그는 한미 관세합의에 따른 이익 균형이 지속해서 유지돼야 한다는 우리측 입장을 전달한 바 있습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)