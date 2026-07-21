JP모간 "한국 증시 급락은 레버리지 ETF 영향…중장기 전망 긍정적"

▲ 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 상승 출발한 뒤 보합권에서 움직이고 있다.

글로벌 투자은행(IB) JP모간은 최근 코스피 급락의 배경으로 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 따른 변동성 확대를 지목하며 레버리지 ETF 청산이 약 75% 진행된 것으로 21일 분석했습니다.JP모간은 '한국 증시 디레버리징 과정 동향' 보고서에서 "한국 시장의 기업 펀더멘털(기초체력)은 여전히 견조하지만, 강도 높은 디레버리징(레버리지 축소)이 주가를 끌어내렸다"고 밝혔습니다.코스피 지수는 지난 6월 고점(19일, 9천385.59) 이후 이날까지 약 28% 하락했습니다.불과 한 달 만에 상승분 대부분을 반납하며 단기간에 급격한 조정을 받았습니다.이에 대해 JP모간은 "통상적인 펀더멘털 우려와 순환매로 시작된 조정이 레버리지 ETF를 통해 증폭됐고 최근에는 헤지펀드의 포지션 청산 양상이 강하게 나타나고 있다"고 분석했습니다.이어 "지난 1년간 한국 증시가 가파르게 상승하면서 개인투자자와 롱숏(Long-Short·주가가 오를 종목은 사고 주가가 내릴 종목은 공매도하는 투자전략) 헤지펀드, 매크로 펀드 등의 레버리지 자금이 집중됐다"고 말했습니다.JP모간은 "이 과정에서 높은 변동성과 외국인 매도가 나타나며 시장의 자기조정 메커니즘이 작동했다"고 설명했습니다.그러면서 "레버리지 ETF 청산은 적정 수준으로 판단한 약 180억 달러(한화 약 26조 5천554억 원)까지 축소되는 과정의 75%가량이 진행됐으며, 헤지펀드의 디레버리징도 절반 이상 진행된 것으로 추정된다"고 말했습니다.특히 레버리지 ETF 시장을 최근 증시 변동성을 키운 핵심 요인으로 꼽았습니다.JP모간은 "한국 자산을 기초로 한 레버리지 ETF 순자산은 6월 말 500억 달러(한화 약 73조 7천550억 원)까지 증가해 시장 규모 대비 미국의 약 4배 수준에 달했다"며 "이 과정에서 하락장마다 강제적인 디레버리징이 발생했고, 한국 변동성지수(VKOSPI)는 미국 변동성지수(VIX) 대비 약 5배 수준까지 확대됐다"고 설명했습니다.그러면서 "최근 시장 조정으로 한국 자산을 기초로 한 레버리지 ETF 규모는 260억 달러(한화 약 38조 3천526억 원) 수준으로 감소했다"며 "여기에 금융당국의 기본예탁금 상향, 단일종목 레버리지 ETF 신규 상장 중단 등 규제 강화로 추가적인 축소가 이어질 것"이라고 전망했습니다.JP모간은 헤지펀드의 레버리지도 빠르게 낮아지고 있다고 평가했습니다.JP모간은 "글로벌 투자자의 한국 주식 투자 확대와 메모리 반도체 종목 쏠림으로 브로커들의 스와프(교환) 공급 여력이 부족했지만 최근 시장 조정으로 이 같은 제약이 상당 부분 완화됐다"며 "JP모간 프라임북 기준 롱숏 비율은 5.5배 이상에서 현재 4배 미만으로 낮아졌다"고 밝혔습니다.또 "올해 외국인의 한국 주식 순매도 규모는 1천100억 달러를 넘어설 것으로 예상되지만 약 90%는 메모리 반도체 종목에서 발생했다"며 "최근 메모리주의 비중이 낮아지면서 외국인 매도 압력도 점차 완화되고 있다"고 분석했습니다.다만 인공지능(AI)을 중심으로 한 한국 증시의 중장기 전망은 여전히 긍정적으로 평가했습니다.JP모간은 "AI 투자와 데이터센터 투자는 여전히 견조하며 메모리 수요 둔화도 아직 실제 시장에서는 확인되지 않고 있다"며 "산업재와 금융, 소비재 실적 개선과 기업지배구조 개선도 증시에 긍정적인 요인이 될 것"이라고 말했습니다.이어 "한국 주식에 대한 '비중확대(Overweight)' 의견을 유지하며 향후 12개월 코스피 목표치도 1만 2천500으로 유지한다"고 덧붙였습니다.JP모간은 이번 보고서에서도 지난달 '한국 주식 전략' 보고서에서 제시한 코스피 12개월 목표치를 유지했습니다.당시 JP모건은 기본 시나리오 1만 2천500, 강세 시나리오 1만 5천, 약세 시나리오 8천을 제시하며 한국 증시에 대한 낙관적인 전망을 내놓은 바 있습니다.(사진=연합뉴스)