중대본부장 "이번주 강하고 많은 비…비상근무체계 유지"

▲ 경북 의성군에 폭염 특보와 호우 특보가 동시에 발효된 20일 단촌면 구계2리에서 마늘·양파 농사를 짓는 농민이 전날 폭우로 토사를 뒤집어쓴 마늘을 계곡물에 씻고 있다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 관계기관과 지방정부에 비상근무 체계를 유지하며 이번 주 내내 이어질 것으로 예상되는 집중호우 상황을 철저히 관리하라고 지시했습니다.윤 본부장은 선행 강수로 지반이 약해진 산사태 위험지역과 산불 피해지역에 대한 예찰을 강화하고 필요한 조치를 즉각 시행할 수 있도록 관련 정보와 현장 상황을 실시간으로 공유할 것을 주문했습니다.또 빗물받이와 배수시설을 점검·정비하고 반지하주택·지하차도 등을 실시간으로 모니터링할 것을 강조했습니다.아울러 이미 피해가 발생한 지역은 신속히 응급 복구를 실시하고 추가 강수에 대비한 안전조치를 병행해 2차 피해를 예방할 것을 당부했습니다.이외에도 주민대피지원단을 적극 활용하고 재난문자와 마을방송 등을 통해 주민이 위험지역에 접근하지 않도록 국민 행동 요령을 반복 안내할 것을 요구했습니다.윤 본부장은 "선행 강우로 피해 발생이 우려되는 만큼 필요한 조치를 적극적으로 시행하겠다"며 "국민께서도 외출을 자제하고 위험지역에 접근하지 말아달라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)