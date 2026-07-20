쿠팡물류센터 화재현장 간 행안장관 "소방대원 안전 최우선"

▲ 20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에 진화 작업이 진행되고 있다. 뒤로 SK인천석유화학 단지가 보인다.

윤호중 행정안전부 장관은 오늘(20일) 오후 인천 서해구 쿠팡물류센터를 방문해 화재 진압 상황을 점검했습니다.윤 장관은 소방청, 경찰청, 인천시청, 국토교통부로부터 기관별 대응 상황을 보고받고 건물 붕괴 조짐으로 주민 대피령이 내려진 점을 강조하며 관계기관의 철저한 대응을 당부했습니다.이어 화재 진압에 필요한 장비와 자원을 전폭 지원하는 등 가용역량을 총동원하고 현장 대원들이 위험에 노출되지 않도록 철저한 보호조치 속에서 작전을 전개할 것을 지시했습니다.윤 장관은 또 인천 신현초등학교에 마련된 대피소를 찾아 피해 주민을 위로하고 인천시청과 서해구청 공무원들에게 현장 구호 지원이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 챙겨달라고 주문했습니다.윤 장관은 "주민들이 불안해하지 않도록 상황을 신속하게 정확하게 안내하고 2차 피해가 발생하지 않도록 최선을 다해달라"며 "유독가스와 고열 등 위험한 화재 현장에서 사투를 벌이는 소방대원의 안전도 최우선으로 생각해달라"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)