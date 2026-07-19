1인 가구도 '머니무브'…예·적금 줄이고 주식·ETF 늘렸다

▲ 1인 가구 금융자산 포트폴리오 변화

1인 가구의 금융자산이 예·적금에서 주식과 상장지수펀드(ETF) 등 투자자산으로 빠르게 이동하는 것으로 나타났습니다.KB금융지주 경영연구소가 19일 발표한 '2026 한국 1인 가구 보고서'에 따르면, 1인 가구 금융자산 포트폴리오에서 예·적금이 차지하는 비중은 올해 28.3%로, 2024년(36.2%)보다 7.8%포인트(p) 낮아졌습니다.반면, 국내외 주식·ETF 비중은 같은 기간 15.0%에서 21.1%로 6.1%p 높아졌습니다.가상자산 비중도 2.2%에서 3.5%로 확대됐습니다.자산을 맡긴 금융회사도 은행에서 증권사로 이동했습니다.시중은행 예치 비중은 45.6%에서 43.1%로 2.4%p 줄고 증권사 비중은 22.6%에서 28.6%로 5.9%p 늘었습니다.금융상품 보유율은 예·적금이 63.9%로 여전히 가장 높았지만, 2024년(73.8%)보다 9.9%p 하락했습니다.해외주식·ETF 보유율은 24.1%에서 34.4%로 10.3%p, 국내 주식·ETF는 40.4%에서 45.7%로 5.4%p 각각 상승했습니다.이런 '머니무브'는 아직 정점에 이르지 않은 것으로 보입니다.향후 1년 안에 가입할 의향이 있는 상품으로 국내 주식·ETF가 42.1%로 가장 많이 꼽혔습니다.2024년보다 18.7%p 급증한 수치다.해외주식·ETF 가입 의향도 24.8%에서 37.8%로 13.0%p 높아졌습니다.이른바 '빚투'(빚내서 투자) 증가세도 확인됐습니다.대출을 보유한 1인 가구 중 대출금으로 금융상품에 투자한 경험이 있다는 응답자는 34.0%로 2년 전보다 5.2%p 증가했습니다.현재도 대출 자금으로 금융상품을 운용하고 있다는 비중은 11.3%에서 15.5%로 높아졌습니다.대출을 활용한 평균 투자 금액은 약 3천만원이었으며, 이런 투자를 경험한 비율은 남성이 42.4%로 여성(21.7%)의 약 두 배에 달했습니다.연구소는 "레버리지 투자는 1인 가구 전반의 현상이라기보다 남성에게 쏠려 있다"며 "대출을 동반한 투자가 확대될수록 남성 1인 가구의 위험도 높아질 가능성이 있다"고 지적했습니다.주거 형태에서는 전세가 빠르게 줄고 월세가 늘어난 점이 눈에 띄었습니다.1인 가구의 주택 점유 형태는 월세가 48.8%로 가장 많았고 자가(23.8%), 전세(23.4%), 기타(4.1%) 등의 순이었다.2024년과 비교하면 전세 비중은 6.6%p 감소한 반면 월세와 자가는 각각 3.7%p, 2.0%p 증가했습니다.전월세 거주자 가운데 월세를 제때 내지 못한 경험이 있다는 응답자는 10.7%로 2024년(7.9%)보다 2.8%p 늘었습니다.남성의 연체 경험률은 14.5%로 여성(4.9%)의 약 세 배 수준이었습니다.특히 50대 남성의 월세 연체 경험률은 25.6%에 달했습니다.혼자 사는 생활의 만족도는 높아졌습니다.현재 1인 생활에 만족한다는 응답은 73.5%로 2년 전(71.2%)보다 상승했습니다.앞으로도 1인 생활을 이어갈 의향이 높다는 응답은 58.3%였고, 주된 이유로는 '혼자 사는 것이 편해서'가 61.4%로 가장 많이 꼽혔습니다.다만, 1인 가구의 33.4%는 외로움을, 32.0%는 우울감을 크게 느낀다고 답해 정서적인 어려움을 노출했습니다.이밖에 부수입, 이른바 'N잡' 활동 참여율은 2022년 42.0%에서 2024년 54.8%, 올해 59.6%로 높아졌습니다.N잡 참여자들이 가장 많이 하는 부수입 활동은 앱 출석 체크나 포인트 적립 등 '앱테크'(75.1%)였다.블로거 등 '소셜 크리에이터'(11.7%), 편의점 등 서비스직 종업원(8.0%), 배달 라이더(5.5%) 등이 뒤를 이었습니다.이번 보고서는 지난 2월 25일부터 3월 23일까지 전국 주요 도시에 거주하는 25∼59세 경제활동 1인 가구 2천명을 대상으로 한 설문조사를 토대로 작성됐습니다.(사진=KB금융 제공, 연합뉴스)