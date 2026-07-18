박홍근 "반도체 호황기 급격히 안 꺼져…청년 정책에 대폭 투자"

▲ 박홍근 기획예산처 장관이 지난 16일 정부세종청사에서 열린 기획예산처 도서관 '서담재' 개관식에서 축사를 하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관은 오늘(18일) "정부 안에서 논의하는 과정에서 보면 (반도체 호황기가) 급격히 꺼질 것이라고 생각하지 않는다"고 밝혔습니다.박 장관은 유튜브 김작가TV에 출연해 반도체 피크아웃(정점 후 하락) 신호가 보이느냐는 질문에 "인공지능(AI) 생태계를 만들어야 하고, 그러려면 두뇌에 해당하는 반도체, 신체에 해당하는 로봇 즉 피지컬 AI, 그 외 데이터 센터가 있다"며 "앞으로 각국이 이걸 (다) 대비하고 있다"며 이같이 답했습니다.박 장관은 올해 반도체 초호황 덕분에 예상되는 추가 세수로 미래대응기금을 마련할 계획이며, 기금의 가장 우선 투자 순위가 청년이라고 밝혔습니다.그는 "청년 문제는 사회구조적 문제이고, 청년들은 세대적 약자"라며 "청년들은 향후 대한민국을 20∼40년 이끌 사람들로, 이들을 위해 전략적으로 투자해야 한다고 확고히 생각한다"고 역설했습니다.그는 "청년들이 가진 어려움인 일자리, 주거, 자산, 결혼·출산·보육 전 과정이 복합적으로 연결돼 있다"며 "청년을 위한 맞춤 정책 설계에 대폭 투자할 계획"이라고 했습니다.그러면서도 "(그중에) 특히 일자리 문제를 면밀히 들여다보고 있다"며 "공정한 기회를 제공해 청년들이 스스로 성장하도록 할 것"이라고 말했습니다.5극3특 등 지방을 집중적으로 육성하는 정책이 밑 빠진 독에 물 붓기일 수 수 있다는 지적에는 "수도권 쏠림이 심화할수록 국가경쟁력이 약화하는 것은 입증된 것"이라며 "과밀화 해소가 대한민국의 지속 가능한 성장의 기반"이라고 답했습니다.박 장관은 올해 중동 전쟁에 대응해 신속하게 편성한 추가경정예산(추경)의 효과와 관련해 "0.2∼0.3%포인트(p) 성장률 제고하는 효과가 있었다"며 "올해 3% 성장률 전망이 나오는데, 그 기반이 된 것"이라고 의미를 부여했습니다.올해 경상 성장률이 12.3%라고 정부가 밝힌 것과 관련해서도 "더 올라갈 수 있다는 전망도 나온다"고 설명했습니다.그는 "나라와 국민이 동반해서 함께 성장하고 행복해지는 길을 찾고 있다"며 "행복지수를 각 정책에 반영하자는 의견도 매우 유의미하다고 생각하지만 (성장과 행복은) 같이 가야 한다"고 강조했습니다.그는 "우리나라의 잠재력이 무궁무진한데 정치가 제대로 그 에너지를 발산하지 못하게 막는 경우가 있고, 행정이 그 기반을 못 만들 때도 있다"며 "지금의 위기이자 기회를 잘 돌파한다면 글로벌 톱10이 아니라 7·5·3까지 갈 수 있을 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)