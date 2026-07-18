이 대통령 "농업보조금 늘려야"…송미령 "한국, 선진국보다 적어"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령과 송미령 농림축산식품부 장관이 SNS를 통해 국내 농업보조금 확대 필요성에 한목소리를 냈습니다.오늘(18일) 농림축산식품부에 따르면 송 장관은 전날 자신의 엑스에 지난 16일 업무보고 과정에서 언급된 농가보조금 현황을 상세히 설명했습니다.송 장관은 지난해 기준으로 한국 농가의 호당 농업보조금 규모가 519만 원으로, 유럽연합(EU) 2천580만 원(2023년 기준), 일본 967만 원(2024년 기준)에 비해 적다고 밝혔습니다.또, 농가의 농업 소득 대비 보조금 비중 역시 한국은 30.7%에 그쳐 EU(49.4%), 일본(62.7%)에 비해 낮은 수준이라고 송 장관은 덧붙였습니다.그러면서 "대통령께서 보여준 농업·농촌에 대한 관심을 더 세심하게 살피고, 우리 농업인들의 어려움을 조금이라도 덜어드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했습니다.이에 대해 이재명 대통령은 같은 날 엑스에서 송 장관의 글을 인용하고 "농업은 매우 중요한 안보 전략 산업"이라면서 "이제라도 식량 안보를 지키고 농촌과 농업, 농민을 살리려면 농업보조금을 늘려야 한다"고 강조했습니다.이어 "증시 활성화로 농어촌특별세가 폭증해 재원도 충분해지고 있다"며 "개방적 통상국으로서 시장 개척을 위한 시장 개방은 불가피한데, 그로 인해 피해를 입는 영역에 지원해 실질적 손실이 없도록 하는 것도 중요하다"고 역설했습니다.아울러 이 대통령은 "송 장관이 농식품부 공직자들과 함께 열심히 해서 큰 성과를 내주고 계신 데 감사드린다"는 격려의 메시지도 남겼습니다.