[반론보도]＜[사건X파일] 주차 상태서 시동 걸었더니…"굉음 내며 RPM 치솟아"＞ 보도 관련

본 매체는 지난 2026년 4월 13일, 16일 <뉴스헌터스> 프로그램 등에서 <주차 상태서 시동 걸었더니…" 굉음 내며 RPM 치솟아"> 라는 제목으로 QM6 차량에서 RPM 이상 현상이 발생하였고 이후 르노코리아가 결함을 인정하면서도 진단비를 고객에게 전가하고 있다는 취지로 보도한 바 있습니다.



이에 대해 르노코리아 측은 “국토교통부 산하 자동차안전연구원(KATRI)의 현장 및 차량 조사 결과, 해당 현상은 급발진이 아니라 비순정 벌집 매트가 가속 페달을 물리적으로 누르고 방해하여 발생한 것으로 확인되었다. 르노코리아 서비스 센터 관계자는 표준 정비 원칙 및 자동차 보험 청구 프로세스에 따라 정상적인 안내를 제공하였으며, 국내 자동차 정비업 규정상 유상 진단·작업 항목에 대해 사전에 고객의 동의를 받도록 규정되어 있는 점을 설명한 것”이라고 알려왔습니다.



이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.