이준석 "이상한 정치인 싫어해…장동혁 이상한데 그 입장에선 대표 안 물러나는 게 맞아" / 인터뷰 / SBS / 주영진뉴스브리핑

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이준석 개혁신당 대표

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● 이준석 개혁신당 대표 인터뷰



"국힘, '정이한 자작극' 논란 정치적 공세에 이용"

"정이한, 선거 끝나고 모든 연락 끊긴 상황"

"민주, 형사사법제도에 분풀이 정치…강하게 반대"

"민주, 자기모순에 빠져…그냥 검찰이 싫은 것"

"민주, 검찰 없애겠다면서 특검 계속 만들어"

"흔들림 없이 개혁신당으로 갈 것"

"장동혁, 역설적 위치…'신성 로마제국' 황제 같아"

"장동혁 입장에선 대표 안 물러나는 게 맞아"

"한동훈, 부산 승리…복당의 동력으로 삼으려는 듯"

"한동훈, 복당하고 싶으면 다른 사람 그만 때려야"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

