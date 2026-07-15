서울의 밤, 다시 깨어나다…서울시, '야간경제 활성화' 논의

▲ 반포대교 무지개분수

서울시는 오늘(15일) 오세훈 서울시장 주재로 민선 9기 첫 정례간부회의를 열고 새로운 성장전략인 '야간경제 활성화'를 논의했습니다.회의 핵심의제로 선정된 야간경제 활성화는 관광·문화·상권·교통을 유기적으로 연계해 서울의 새로운 성장동력으로 만들겠다는 전략입니다.외국인 관광객 증가 속 이들의 소비를 지역 골목상권으로 확산하고, 퇴근 이후 비어가는 도심에 활력을 불어넣어 '24시간 살아 움직이는 글로벌 도시 서울'을 조성한다는 것입니다.오 시장은 회의 전 모두발언을 통해 "쇠락해가는 골목경제를 어떻게 살리느냐가 서울의 경제를 살리고 양극화된 경제를 살리는 데 관건"이라며 "일부 상권이라도 밤에 활성화를 시켜 소비가 촉진되도록 분위기를 만들고, 야간 경제를 살려낼 방법을 모색해야겠다"고 말했습니다.이어 "주로 챙길 부서가 있겠지만 모든 부서가 함께 고민하고 노력할 때 정책 효과가 배가될 수 있다는 생각으로 힘을 모았으면 좋겠다"며 "앞으로 6개월 정도 (야간경제 활성화를) 집중적으로 챙기겠다"고 강조했습니다.시는 야간경제 활성화를 전담하는 '야간경제총괄특보'를 신설하고 이를 중심으로 기획조정실·경제실·문화본부·교통실·홍보기획관·관광체육국·민생노동국 등 7개 부서가 참여하는 태스크포스(TF)를 가동합니다.이달 중으로 경제실 내에는 야간경제 정책을 상시 관리할 전담팀도 신설합니다.다음 달에는 소상공인과 전문가 등이 참여하는 민관 합동 거버넌스를 구성해 지역별 특성을 반영한 야간경제 활성화 방안 등을 논의합니다.이처럼 시는 정책 추진 체계와 동력을 마련하고 이를 바탕으로 야간경제를 활성화할 매력적인 브랜드와 콘텐츠 개발에 나선다는 방침입니다.우선 시는 서울 곳곳에 흩어진 야간 인프라와 콘텐츠를 하나로 잇는 '야간 경제 통합 브랜드'를 개발할 계획입니다.한강과 동대문디자인플라자(DDP), 남산 등 야간 명소를 중심으로는 '야간경제 상생특구'를 지정하고 옥외영업 시간 연장·심야 대중교통 지원 등을 추진하는 방안을 검토 중입니다.시는 또한 '야장'(옥외영업) 문화를 지역 야간경제 핵심 콘텐츠로 육성하기 위해 '서울 달빛야장' 브랜드를 출범합니다.보행 안전이 확보된 구역을 중심으로 합법적인 도로점용과 옥외영업이 가능하도록 자치구 조례 개정을 지원하고 보도 폭과 영업시간, 위생 수칙 등을 담은 표준 가이드라인도 마련합니다.이를 토대로 위생·안전 기준을 갖춘 '서울 달빛야장'을 5곳 선정해 올해 시범 운영한 뒤 2028년까지 25곳으로 확대한다는 계획입니다.이외에도 문화·체육·관광 인프라의 야간 운영을 확대하고, 한강공원 '나이트 사우나', DDP '겨울잠자기 대회' 등 이색 야간 콘텐츠를 발굴합니다.시민들이 안심하고 서울의 밤을 즐길 수 있도록 무질서 행위에 대해서는 단속을 강화하고, 심야버스를 확대 운영하는 등 편의성도 높여나갈 계획입니다.야장 운영으로 지역주민들이 피해를 보지 않도록 상인과 주민 간 소음 차단 조치, 정시 마감 등 내용을 담은 '상생협약'을 체결하도록 하고 위반 시 영업을 제한하는 방안을 검토합니다.야장 수익 일부를 상생기금으로 적립해 지역 환경 개선에 재투자하는 방안도 추진합니다.한편 야간경제 활성화는 '글로벌 TOP3 도시 서울'을 실현하기 위한 최상위 시정 로드맵 'G3 서울플랜'을 수립 중인 'G3 서울 기획위원회'에서도 핵심 전략과제로 논의되고 있습니다.시는 이번 간부회의 논의와 G3 서울 기획위원회가 도출한 방안을 바탕으로 8월 초 '서울시 야간경제 활성화 종합계획'을 발표할 계획이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)