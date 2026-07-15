6월 서울 주택 매매·전세·월세 상승률 동반 확대…'3중 강세'

지난달 서울 주택 매매·전세·월세 가격 상승폭이 모두 전월 수준을 웃도는 '삼중 강세'가 이어졌습니다.



전세 상승률이 매매 가격 오름폭을 웃도는 현상이 계속되는 가운데 월세 상승률도 역대 최고 수준을 거듭 경신하면서 임대차 시장 안정화가 시급한 과제로 떠올랐습니다.



15일 한국부동산원이 발표한 6월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 평균 매매가격은 전월 대비 1.03% 올랐습니다.



상승폭은 전월 대비 0.13%포인트 확대돼 올해 들어 가장 높은 수준을 기록했습니다.



성북구(1.39%)가 길음·종암동 대단지 위주로, 구로구(1.31%)는 개봉·구로동 역세권 중심으로 상승률이 높았습니다.



광진구(1.31%), 동대문구(1.28%), 성동구(1.23%) 등도 오름폭이 컸습니다.



경기(0.59%)는 반도체 벨트 배후지역 등의 급격한 상승세 영향으로 전월 대비 오름폭이 0.28%포인트 커졌습니다.



집값이 가장 크게 뛴 화성시 동탄구는 6월 한 달간 6.81% 올랐습니다.



인천은 0.11% 올라 상승 전환하면서 수도권 전체는 0.67% 상승해 오름폭이 0.21%포인트 확대됐습니다.



비수도권 0.01% 올라 한 달 만에 약세를 벗어나 상승 전환했습니다.



5대 광역시는 0.05%, 세종시는 0.19% 각각 하락했고 8개 도는 0.04% 상승했습니다.



전국 주택종합 매매가격 상승률은 0.33%로 조사됐습니다.



아파트 매매가격은 서울이 전월 대비 1.21% 올라 한 달 사이 상승폭을 0.15%포인트 키웠습니다.



경기(0.41%→0.76%)와 인천(0.02%→0.16%)도 모두 오름폭이 확대돼 수도권 전체 상승률도 0.81%로 커졌습니다.



비수도권 아파트 매매가격은 0.01% 올랐고 전국 기준으로는 0.40% 상승했습니다.



서울은 빌라 등 연립주택도 0.86%의 높은 상승률을 기록했습니다.



부동산원은 "일부 지역에서는 거래 관망세가 나타났으나 서울·수도권 중심으로 개발 기대감이 있는 단지와 선호도 높은 주요 단지에 대한 수요가 지속되며 전반적으로는 상승세가 이어졌다"고 말했습니다.



서울과 수도권의 전세 상승세도 가팔라지고 있습니다.



6월 전국 주택종합 전세가격은 전월 대비 0.38% 오르며 전월에 이어 상승률이 매매를 웃돌았습니다.



서울은 1.08% 상승했는데, 성동구(2.08%), 노원구(1.78%), 도봉구(1.56%), 송파구(1.53%) 등의 대단지와 역세권 중심으로 임차 문의가 이어지며 전월 대비 오름폭을 0.17%포인트 확대했습니다.



경기 0.58% 올랐는데, 화성시 동탄구(2.31%)와 광명시(1.43%), 구리시(1.16%) 등의 상승률이 높았습니다.



인천은 0.29% 올랐고, 수도권 전체로는 0.71% 상승했습니다.



비수도권 0.08% 상승했는데, 5대 광역시가 0.12%, 8개 도는 0.04%, 세종시는 0.31% 각각 올랐습니다.



아파트 전세 상승률은 서울이 1.37%, 수도권은 0.89%로 매매가격 상승률보다 높았습니다.



서울 주택종합 전세 상승률은 2011년 9월 1.56% 상승률 이후, 아파트 전세 상승률은 2013년 10월 1.57% 상승률 이후 최고치입니다.



전세와 더불어 월세 상승세도 확대됐습니다.



전국 주택종합 월세가격 상승률은 0.38%로 전월 대비 0.03%포인트 커졌습니다.



서울(0.96%)은 성동구(1.77%), 노원구(1.55%), 송파구(1.48%) 등의 대단지와 주요 단지 중심으로 오르며 전월 대비 오름폭을 0.15%포인트 키웠습니다.



경기는 0.49%, 인천은 0.29% 올랐고 수도권 전체로는 0.62% 상승했습니다.



비수도권(0.15%) 월세는 5대 광역시가 0.16%, 8개도 0.14%, 세종시는 0.22% 올랐습니다.



아파트 월세는 서울이 1.15%, 수도권은 0.74% 상승했습니다.



서울 월세 상승률은 주택종합과 아파트 모두 통계 공표가 시작된 2015년 6월 이후 최고치로 지난달에 이어 또다시 최고치를 경신했습니다.



(사진=연합뉴스)