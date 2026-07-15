우리 동네 홈플러스의 몰락…1만 3천 노동자의 삶은 [취재파일]

회생절차 1년 4개월 만에 중단…"서서히 늙어간 회사"

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빚으로 홈플러스 인수한 MBK..변화 속도 못 따라가

"월급을 줄여서라도 회사를 살리고 싶다"..정부 개입 촉구

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사모펀드 규제 장치 마련해야.."자본 유출 행위 엄격하게 금지"

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기업의 실패, 고통은 가장 아래쪽부터