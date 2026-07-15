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"어떻게 이런 실수를"…'엉터리 태극기' 굿즈 논란

고희경 기자
작성 2026.07.15 07:48 수정 2026.07.15 08:03 조회수
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글로벌 버거 브랜드 쉐이크쉑 매장에서 월드컵 기념품의 태극기를 엉터리로 새겨 논란이 되고 있다고요. 

네, 아랍에미리트 아부다비의 한 쉐이크쉑 매장에서 배포한 월드컵 기념 굿즈 이야기인데요.

기념품에는 월드컵 본선 진출 48개국의 국기가 담겨 있었는데, 태극기 모양이 엉터리였습니다.

건곤감리는 모두 빠졌고, 가운데 태극 문양도 특정 탄산음료의 로고를 떠올리게 할 정도로 잘못 그려져 있었는데요.

현지 한인들의 제보를 받은 서경덕 성신여대 교수는 "한 나라를 상징하는 국기를 이렇게 잘못 표현한 것은 있을 수 없는 일"이라며 본사에 항의 메일을 보내 굿즈 배포 중단을 요청하겠다고 밝혔습니다.

누리꾼들도 "글로벌 기업에서 이런 실수가 나올 수 있느냐", "태극기가 아니라 다른 브랜드 로고 같다"라며 비판했습니다.

(화면출처 : 서경덕 교수 페이스북)
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