정부, 집중호우 대비 긴급 점검…침수 취약지역 관리 강화

행정안전부는 오늘(14일) 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계 기관 대책회의를 열고 침수와 산사태 등 피해 예방을 위한 사전 대응을 강화했습니다.



행안부는 오늘 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석한 가운데 대책회의를 열었다고 밝혔습니다.



기상청에 따르면 오늘 저녁부터 내일 새벽까지 수도권과 강원도, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20∼30㎜, 경기와 강원 북부는 시간당 30∼50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예상됩니다.



예상 강수량은 수도권 30∼100㎜(많은 곳 경기 북부 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30∼80㎜, 전남과 제주 20∼60㎜, 그 밖의 지역은 5∼40㎜입니다.



행안부는 이번 비가 퇴근 시간대와 심야·새벽 등 취약 시간대에 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명 피해 예방을 위한 철저한 사전 대비를 주문했습니다.



우선 상습 침수 지역을 중심으로 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요시 선제적으로 출입을 통제하도록 했습니다.



빗물받이 막힘으로 인한 침수 피해를 막기 위해 반복 점검과 이물질 제거도 요청했습니다.



반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약 지역에 대한 예찰을 강화하고, 지난 8∼10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역도 집중적으로 점검하기로 했습니다.



또, 위험 징후가 포착되면 주민들이 선제적으로 대피할 수 있도록 안내하고, 자력 대피가 어려운 고령자 등은 주민대피지원단과 연계해 신속히 대피할 수 있도록 대피 체계도 재점검할 방침입니다.



행안부는 순간풍속 초속 20ｍ 이상의 강풍도 예보된 만큼 옥외 광고물과 가로수, 건설 현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도·낙하 우려 시설물은 사전에 고정하거나 철거하는 등 안전조치를 취해달라고 요청했습니다.



(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)