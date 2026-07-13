'이란 전쟁에 슈퍼 엘니뇨까지'…세계 식량 가격 급등 우려

▲ 가뭄으로 땅이 갈라진 캔자스 주 맥스빌의 밀밭

이란 전쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 농작물 생산비가 상승하는 가운데, 슈퍼 엘니뇨 현상까지 겹쳐 세계 식량 가격 급등이 우려됩니다.전 세계 곳곳에 폭염과 홍수 등을 일으키는 엘니뇨는 적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아져 기상에 큰 변화를 일으키는 현상입니다.미국 국립해양대기청(NOAA)은 지난달 발표한 보고서에서 올해 엘니뇨 현상이 이미 시작됐고, 열대 태평양 해수 온도가 평년보다 섭씨 2도 이상 높은 슈퍼 엘니뇨로 발전한 가능성이 63%에 달한다고 밝힌 바 있습니다.경제학자들은 올해 슈퍼 엘니뇨가 세계 식량 가격에 심각한 충격을 줄 수 있고 이 현상은 2028년까지 이어질 가능성이 있다고 경고했다고 영국 일간 가디언이 보도했습니다.골드만삭스 분석가들에 따르면, 올해 슈퍼 엘니뇨로 전 세계 식량 가격이 15.8% 급등할 수 있는 것으로 전망됐습니다.작물별로 파종과 재배, 수확 시기 등이 다르기 때문에 식량 가격 인상 현상은 2028년 하반기까지 이어질 것으로 예상됐습니다.골드만삭스는 세계 최대 쌀 생산국인 인도는 이미 엘니뇨의 영향을 받고 있다고 분석했습니다.인도는 몬순(우기) 시즌이 시작됐지만 일부 지역은 예년 강수량의 25%만 기록 중이고, 인도 중부의 일부 지역도 강수량이 예년의 50% 정도에 그치고 있습니다.이는 인도에서 생산되는 쌀과 밀, 사탕수수 공급에 영향을 끼쳐 전 세계적으로 그 여파가 미칠 가능성이 있습니다.이탈리아 은행 유니크레딧도 슈퍼 엘니뇨 현상으로 전 세계 농업 생산이 14.3% 감소해 3천420억 달러(약 513조 원)의 생산 손실을 초래할 수 있다고 추산했습니다.유니크레딧은 "핵심 원자재 전반에 걸쳐 가격이 10∼50% 가까이 오를 수 있다"며 "특히 쌀과 팜유, 설탕, 커피 등은 50%에서 100% 이상까지 가격이 급등할 수 있다"고 밝혔습니다.경제 전문가들은 전 세계 가계가 슈퍼 엘니뇨로 생활이 더 어려워질 가능성이 있다고 진단했습니다.에너지 가격 상승에 슈퍼 엘니뇨로 인한 농작물 생산 타격까지 겹쳐 생활고를 더 심화시킬 것이라는 분석입니다.가디언은 엘니뇨가 농작물 수확과 식량 공급망에 타격을 준 사례로 1876∼1878년의 인도 상황을 소개했습니다.당시 인도를 비롯해 중국, 남아프리카, 브라질, 이집트 등에 엘니뇨로 치명적인 가뭄이 발생했습니다.식민 통치로 상황이 좋지 않았던 인도에서는 600여만 명이 가뭄에 따른 기근으로 사망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)