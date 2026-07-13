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서울시, 소규모 정비사업 전자투표·총회 도입시 최대 300만 원 지원

윤나라 기자
작성 2026.07.13 09:06 조회수
서울시, 소규모 정비사업 전자투표·총회 도입시 최대 300만 원 지원
▲ 서울시청

서울시가 모아주택 등 소규모 정비사업으로 전자투표·온라인총회 지원을 확대한다고 밝혔습니다.

신속한 의사결정을 도와 사업 비용과 기간을 줄이도록 하는 목적입니다.

그간 대규모 정비사업 위주로 적용했던 디지털 총회 지원책을 소규모 정비사업으로 넓힌 것입니다.

서울시는 올해 총 20개 내외 조합을 선정해 예산을 지원할 예정입니다.

전자투표와 온라인 총회 비용의 50% 이내를 지원하며 조합별 지원 한도는 최대 300만원입니다.

신청 대상은 서울 시내 모아주택 등 소규모주택 정비사업 조합 중 내년 1분기 안으로 총회를 열 계획이 있는 곳입니다.

오는 15일부터 11월 30일까지 해당 자치구 정비사업 부서로 신청하면 됩니다.

자세한 사항은 서울시 정비사업 정보몽땅(cleanup.seoul.go.kr)에 있습니다.

시 관계자는 "사업으로 모아주택 등 소규모 정비사업까지 부담은 낮추고 신속하게 의사결정을 내릴 수 있는 환경이 마련된다"며 "조합원들의 적극적인 참여와 사업 속도가 빨라지는 효과를 거둘 것"이라고 말했습니다.
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