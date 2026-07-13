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돈 더 내고 '한집배달' 썼는데…"속았다" 반전 맞은 이유

고희경 기자
작성 2026.07.13 08:35 조회수
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'한집배달' 서비스. 이름만 보면 한 집만 배달하는 것 같은데 그게 아니라고요?

네, 최근 한 온라인 커뮤니티에 올라온 사연인데요.

한 소비자는 '배달의민족'에 추가 배달비를 내고 '한집배달'을 선택했는데, 정작 받은 것은 다른 고객이 주문한 음식이었다고 주장했습니다.

작성자는 음식이 뒤바뀌어 자신의 음식도 다른 주문자에게 배달됐다며 이는 라이더가 여러 건의 주문을 동시에 운반했다는 의미라고 지적했는데요.

고객센터에 문의하자 "한집배달은 한 집만 배달하는 서비스가 아니라, 우선해서 먼저 배달하는 서비스"라는 취지의 답변을 들었다고 했습니다.

그러면서 소비자 입장에서는 '한집배달'이라는 이름만 보면 내 음식만 단독으로 배달되는 것으로 충분히 이해할 수 있다며, 서비스 안내가 보다 명확해야 한다고 꼬집었는데요.

이에 대해 플랫폼 측은 한집배달은 '픽업지에서 도착지까지 바로 배달'하는 운영 원칙에 따라 라이더가 다른 배달을 수행하던 중에도 한집배달 주문을 받으면 해당 주문을 가장 먼저 완료하도록 운영되고 있다고 설명했습니다.

하지만 누리꾼들은 "이럴 거면 왜 추가 요금을 내느냐", "한집배달이 아니라 우선배달이라고 해야 한다"는 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
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