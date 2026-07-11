나스닥 데뷔하며 미국 반도체 추가투자 언급한 SK하이닉스

▲ 10일 오전(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 '오프닝 벨' 행사에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO, 고승범 SK하이닉스 사외이사 겸 이사회 의장 등 임직원들이 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다.

미국 정부의 대미 투자 압박이 거세지는 가운데 미국 나스닥 상장에 성공한 SK하이닉스가 미국 내 반도체 생산시설 투자 가능성을 공식적으로 열어뒀습니다.미국 생산거점 구축이 현실화할 경우 장기간에 걸쳐 수백조 원 규모의 대미 투자가 뒤따를 수 있다는 관측이 나옵니다.최태원 SK그룹 회장은 현지 시간 10일 미국 뉴욕에서 열린 ADR 상장 기념행사에서 미 CNBC와 인터뷰를 통해 "미국 인디애나주 첨단 패키징 시설 외에도 추가 투자를 검토하고 있다"며 "전력·용수·인력·공급망 등 여건이 갖춰질 경우 메모리 생산공장 건설도 가능하다"고 밝혔습니다.그러면서 메모리 공장과는 별도로 AI 데이터센터 및 관련 기술, 합작법인 등에 수백억 달러 규모의 투자도 이루어질 수 있다고 덧붙였습니다.현재 SK하이닉스는 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 38억 7천만 달러, 약 5조 6천억 원을 투입해 반도체 어드밴스드 패키징 생산기지를 건설 중이며, 올해 초 AI 설루션 회사인 'AI 컴퍼니'(가칭)도 미국에 설립했습니다.최 회장의 추가 투자 발언은 하워드 러트닉 미국 상무장관이 전날 삼성전자와 SK하이닉스를 향해 미국 내 메모리 생산 확대를 공개적으로 촉구한 직후 나와 주목됩니다.러트닉 장관은 경쟁사인 미국 마이크론의 뉴욕 공장 행사에서 "삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러 생산시설을 짓게 하고 싶다"고 말한 바 있습니다.업계에서는 SK하이닉스가 최근 용인 반도체 클러스터와 청주, 호남권 등을 중심으로 대규모 국내 투자 계획을 발표하면서 미국 정부의 추가 투자 확대 요구가 이어질 가능성이 크다는 관측이 제기돼 왔습니다.특히 미국이 반도체 관세 등을 협상 카드로 활용해 글로벌 반도체 기업들의 현지 생산 확대를 압박할 수 있다는 해석도 나왔습니다.SK하이닉스는 지난달 말 용인 반도체 클러스터, 청주, 호남권 등을 중심으로 1천100조 원 규모의 국내 AI 메모리 생산벨트 구축 계획을 공개했습니다.업계에서는 이 같은 대규모 국내 투자와 비교해 상대적으로 적은 대미 투자 규모를 이유로 미국 정부가 추가 투자 확대를 요구할 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다.미국 정부가 메모리 생산시설 확대를 요구하는 배경에는 AI 시대 핵심 반도체 공급망을 자국 중심으로 재편하려는 전략이 자리 잡고 있습니다.트럼프 행정부는 자국 내 반도체 제조 기반을 확대하고 AI 핵심 공급망을 미국 중심으로 재편하는 정책을 추진하고 있습니다.최 회장이 미국 내 메모리 생산공장 건설 가능성을 열어둔 만큼 향후 구체적인 투자 계획이 나올지 관심이 쏠립니다.(사진=연합뉴스)