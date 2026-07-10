한 총리, 총리실 직원들과 AI 열공…"선택아닌 공직 기본 역량"

▲ 한성숙 국무총리가 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 총리실 주요 간부 및 직원대상 인공지능(AI) 강연에 참석하고 있다.

한성숙 국무총리가 참석한 가운데 총리실 주요 간부 및 직원들이 오늘 인공지능(AI)에 대한 공부에 나섰습니다.'AI 국부론'의 저자인 이승현 알파카랩 대표를 불러 오늘 오전 8시 정부서울청사에서 진행한 'AI(인공지능) 아침 강연'에섭니다.이 대표는 'AI 시대 이해 및 공공AX(AI전환) 속도감 있는 확산 전략' 주제의 강연에서 "AI가 단순한 업무도구를 넘어 함께 일하는 AI 에이전트 시대로 진입했다"고 진단하며 "공공부문이 AI 대전환을 선도해 나가기 위해 총리실이 부처 간 조정을 통해 데이터로드맵을 제시하고 선제적으로 인프라와 제도를 정비해야 한다"고 강조했습니다.한 총리는 행사에서 "AI 혁신은 더 이상 선택이 아닌 공직사회의 기본역량"이라며 "총리실이 먼저 AI를 이해하고 적극 활용해 부처 간 협업과 정책 조정의 새로운 모델을 만들어 나가야 한다"고 강조했습니다.이어 "직원들도 AI를 일상적인 업무 파트너로 적극 활용해 국민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 만들어달라"고 당부했습니다.총리실은 오늘 강연을 시작으로 공공AX·데이터·바이오 등 다양한 주제를 중심으로 강연을 지속 개최할 예정입니다.총리실은 "강연은 한성숙 AI 혁신총리 취임을 계기로 총리실이 AI 역량을 갖춘 조직으로 발돋움하기 위한 일환으로 준비됐다"고 설명했습니다.한 총리는 취임 이후 연일 정부를 중심으로 공공 부분의 AI 전환에 속도를 내야 한다고 강조하고 있습니다.(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)