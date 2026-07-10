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한 총리, 총리실 직원들과 AI 열공…"선택아닌 공직 기본 역량"

김아영 기자
작성 2026.07.10 14:56 조회수
한 총리, 총리실 직원들과 AI 열공…"선택아닌 공직 기본 역량"
▲ 한성숙 국무총리가 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 총리실 주요 간부 및 직원대상 인공지능(AI) 강연에 참석하고 있다.

한성숙 국무총리가 참석한 가운데 총리실 주요 간부 및 직원들이 오늘 인공지능(AI)에 대한 공부에 나섰습니다.

'AI 국부론'의 저자인 이승현 알파카랩 대표를 불러 오늘 오전 8시 정부서울청사에서 진행한 'AI(인공지능) 아침 강연'에섭니다.

이 대표는 'AI 시대 이해 및 공공AX(AI전환) 속도감 있는 확산 전략' 주제의 강연에서 "AI가 단순한 업무도구를 넘어 함께 일하는 AI 에이전트 시대로 진입했다"고 진단하며 "공공부문이 AI 대전환을 선도해 나가기 위해 총리실이 부처 간 조정을 통해 데이터로드맵을 제시하고 선제적으로 인프라와 제도를 정비해야 한다"고 강조했습니다.

한 총리는 행사에서 "AI 혁신은 더 이상 선택이 아닌 공직사회의 기본역량"이라며 "총리실이 먼저 AI를 이해하고 적극 활용해 부처 간 협업과 정책 조정의 새로운 모델을 만들어 나가야 한다"고 강조했습니다.

이어 "직원들도 AI를 일상적인 업무 파트너로 적극 활용해 국민이 체감할 수 있는 행정 혁신을 만들어달라"고 당부했습니다.

총리실은 오늘 강연을 시작으로 공공AX·데이터·바이오 등 다양한 주제를 중심으로 강연을 지속 개최할 예정입니다.

총리실은 "강연은 한성숙 AI 혁신총리 취임을 계기로 총리실이 AI 역량을 갖춘 조직으로 발돋움하기 위한 일환으로 준비됐다"고 설명했습니다.

한 총리는 취임 이후 연일 정부를 중심으로 공공 부분의 AI 전환에 속도를 내야 한다고 강조하고 있습니다.

(사진=국무총리실 제공, 연합뉴스)
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