성수대교 진입부에 9㎝ 단차…서울시 "즉시 정밀 안전진단"

▲ 성수대교 남단 단차 발생한 진입램프 지점(붉은색 원)

서울 성수대교 남단 진입 램프에서 약 9㎝ 높이의 단차가 확인돼 이 구간을 지나는 시민들의 신고가 이어지고 있습니다.서울시는 이 단차가 시공 직후 존재했던 것이지만, 시민 불안을 고려해 즉시 정밀 안전진단을 실시하고 유사 사례가 있는지 전수 조사를 진행하기로 했습니다.서울시에 따르면 단차가 확인된 곳은 잠실 방향 올림픽대로에서 성수대교로 진입하는 램프 구간으로, 흙과 옹벽으로 조성한 진입 오르막 구간입니다.교량으로 공중에 떠 있는 도로 구간은 아닙니다.서울시는 최근까지 단차 관련 민원을 접수하고 현장 점검을 벌여 해당 구간 가드레일 연결 부위 등을 보수했습니다.서울시는 차량이 통행하는 도로 중앙부는 아스팔트로 포장돼 있어 차량 운행에는 지장이 없으며, 구조물도 수년간 단차 규모에 변화가 없는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.서울시 관계자는 "해당 구간은 시공 직후부터 존재했던 것으로, 매년 상·하반기 정기점검과 2년 주기의 정밀안전점검을 통해 관리해 왔다"며 "시공 이후 도로가 추가로 내려앉는 진행성도 나타나고 있지 않아 현재로서는 안전 우려가 없는 것으로 판단한다"고 설명했습니다.하지만 일각에서는 과거 성수대교 붕괴 사고와 최근 서소문 고가 붕괴 사고 등을 거론하며 단차의 원인을 면밀히 확인할 필요가 있다는 의견이 나왔습니다.이 같은 우려에 서울시는 오늘(9일) 즉시 해당 램프 구간에 대한 정밀 안전진단을 실시하고, 시내 다른 교량 구간 등에 유사 사례가 있는지 전수 조사를 진행하기로 했습니다.시 관계자는 "해당 구간은 10년 이상 예의 주시하며 관리하던 곳으로, 붕괴 위험이나 구조적 안전 문제를 우려할 상황은 아니지만, 시민들의 안전 우려를 불식하기 위해 즉시 안전진단을 벌여 이상이 없도록 조치하고, 유사한 우려가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다"고 말했습니다.문제의 단차는 교량 진입부 조성 과정에서 옹벽 내부의 흙을 다지거나 옹벽을 시공하는 과정에서 정밀성이 떨어져 발생했을 가능성이 큰 것으로 서울시는 보고 있습니다.(사진=구글지도 캡처, 연합뉴스)