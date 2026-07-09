행안부, 홍수특보 지역 현장 예찰 강화…"위험지역 선제 대피"

▲ 9일 오전 청주시 무심천이 전날부터 이어진 폭우로 흙탕물이 크게 불어나 있는 가운데 무심천 하상도로에는 차량 진입이 통제되고 있다.

행정안전부는 홍수특보가 발령된 지역에서 피해가 잇따르자 현장 예찰을 강화하고 위험이 우려될 경우 주민을 즉시 대피시키도록 긴급 지시했다고 밝혔습니다.행안부는 대청댐 하류 도암교와 논산천·미호강, 아산시 곡교천 등 홍수특보가 발령된 지역을 중심으로 현장 예찰과 안전 점검을 실시하고, 피해가 우려될 경우 지역 주민을 안전한 곳으로 즉시 대피시키도록 했습니다.특히 이미 범람한 청주 옥화1교와 수석 소하천 일대 주민은 긴급 대피시키는 한편 구호 지원에도 만전을 기하라고 지시했습니다.또 강수가 그친 뒤에도 급류에 휩쓸리는 등 위험이 남아 있을 수 있는 만큼 안전성이 충분히 확보된 이후에만 주민을 귀가시키도록 했습니다.행안부는 누적 강수로 산사태 발생 우려가 큰 지역에 대해서도 인명피해가 발생하지 않도록 선제적인 통제와 주민 대피를 실시하도록 관계기관에 지시했습니다.(사진=연합뉴스)