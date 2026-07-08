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북한이탈주민의 날 맞아 서울 곳곳에서 문화행사

윤나라 기자
작성 2026.07.08 18:10 조회수
북한이탈주민의 날 기념 콘서트 (사진=서울시 제공, 연합뉴스)

서울시는 북한이탈주민의 날(7월 14일)을 맞아 서울 곳곳에서 문화행사를 진행한다고 밝혔습니다.

이를 통해 북한이탈주민에 대한 시민들의 이해를 도모하고, 포용적인 공동체 문화를 확산한다는 구상입니다.

13일 서울시청 지하 1층 서울갤러리 공연장에서는 '북한이탈주민의 날 기념 콘서트'가 진행됩니다.

'같은 노래 다른 삶'을 콘셉트로 북한 출신 연주자와 남한 출신 성악가의 공연이 펼쳐집니다.

15일에는 서울시청 8층 다목적실에서 북한이탈주민을 위한 '동행한마당'이 열립니다.

서울시의 북한이탈주민 정착지원 사업 성과를 공유하는 한편 북한이탈주민들의 합창 등 공연이 이어집니다.

이외에도 시는 12∼18일을 '북한이탈주민의 날 기념주간'으로 지정하고 북콘서트와 다큐멘터리 시사회, 평양예술단 공연 등을 개최합니다.

곽종빈 서울시 행정국장은 "올해 3회를 맞은 '북한이탈주민의 날'을 기념해 풍성한 행사를 준비했다"며 "북한이탈주민들이 우리 사회의 일원으로서 더 따뜻하고 더 건강한 일상을 누릴 수 있도록 서울시가 든든하게 동행할 것"이라고 말했습니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
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