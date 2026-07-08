신한금융, 사회연대경제 활성화에 3년간 60억 원 지원

▲ 윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 진옥동 신한금융그룹 회장이 8일 대구 동구 안심마일에서 '사회연대경제 활성화를 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.

신한금융그룹이 신한금융희망재단을 통해 사회연대경제 분야에 매년 20억 원씩 3년간 총 60억 원을 투입합니다.진옥동 신한금융 회장은 오늘(8일) 오후 대구 동구 안심마을에서 윤호중 행정안전부 장관과 만나 '사회연대경제 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 이 같은 계획을 공식화했다고 신한금융이 전했습니다.사회연대경제는 사회적 기업, 협동조합 같은 경제주체들이 연대와 협력을 통해 이윤보다 공익적 가치를 추구하는 활동을 의미합니다.행안부는 사회연대경제의 전국 확산을 위해 지역 특성에 맞는 혁신모델을 발굴하고 있으며, 안심마을은 2008년 장애·비장애 통합 돌봄을 목표로 주민들이 직접 협동조합을 꾸리기 시작해, 현재 어린이집과 도서관, 카페, 식당, 도시락 배달, 햇빛발전소 등 20여 개 사회적 경제 기업과 시민단체가 자생적인 연대망을 이룬 곳입니다.신한금융은 행안부와 2023년 '생활권 단위 로컬브랜딩 지역 활성화' 협약을 체결한 데 이어 협력 범위를 사회연대경제 분야까지 확대했습니다.이번 지원 사업은 ▲ 고효율 에너지 기기 교체를 통한 에너지 효율화(에너지 임팩트업) ▲ 사회연대경제 조직의 사업 개발과 신규 일자리 창출을 위한 성장 지원(베이스 임팩트업) ▲ 민관 협력 기반의 지역사회 문제 해결 프로젝트(소셜 임팩트업) 등으로 이뤄집니다.사회연대경제 임팩트업 프로젝트 공모로 선정된 조직과 기업이 지원 대상입니다.신한금융 관계자는 "사회연대경제가 성장하려면 정부의 제도적 지원과 함께 민간의 참여가 꼭 필요하다"며 "지역이 스스로 지속 가능한 발전 기반을 만들어갈 수 있도록 행안부와 적극 협력하겠다"고 말했습니다.(사진=신한금융 제공, 연합뉴스)