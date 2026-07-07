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최근 3년간 수난사고 2만 8천 건…"음주·야간 입수 삼가야"

윤나라 기자
작성 2026.07.07 17:30 조회수
최근 3년간 수난사고 2만 8천 건…"음주·야간 입수 삼가야"
▲ 무인 구조보드 활용한 수난사고 구조 훈련

최근 3년간 수난사고가 2만 8천여 건 발생한 것으로 나타났습니다.

소방청에 따르면 2023년부터 작년까지 물놀이와 집중호우 등으로 인한 수난사고는 2만 8천83건 발생했습니다.

연도별로 보면 2023년 9천973건에서 2024년 8천551건으로 감소했다가 작년 9천559건으로 다시 늘었습니다.

월별로는 7월 발생한 수난사고가 7천761건(27.6%)으로 가장 많았고, 8월(5천259건·18.7%)과 9월(2천649건·9.4%)이 뒤를 이었습니다.

사고 유형은 '침수 사고'(7천75건·25.2%), '물놀이 익수'(3천151건·11.2%), '수상 표류'(1천74건·3.8%), '계곡·급류 사고'(724건·2.6%) 순으로 많이 발생했습니다.

'차량 추락 침수'도 509건(1.8%), '어패류 채취 익수'도 245건(0.9%) 있었습니다.

소방청은 다음 달 말까지 전국 주요 수난사고 위험지역 275곳에 119시민수상구조대를 운영합니다.

구조대는 익수자 구조, 수변 안전 순찰, 위험 요인 확인·제거 등 활동을 수행합니다.

소방청은 "음주 후 입수와 야간 물놀이 등은 사고위험이 높으므로 삼가야 한다"며 "집중호우가 예상되거나 기상특보가 발효된 경우 침수 우려 지역에 접근하지 않아야 한다"고 당부했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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