최근 3년간 수난사고 2만 8천 건…"음주·야간 입수 삼가야"

▲ 무인 구조보드 활용한 수난사고 구조 훈련

최근 3년간 수난사고가 2만 8천여 건 발생한 것으로 나타났습니다.소방청에 따르면 2023년부터 작년까지 물놀이와 집중호우 등으로 인한 수난사고는 2만 8천83건 발생했습니다.연도별로 보면 2023년 9천973건에서 2024년 8천551건으로 감소했다가 작년 9천559건으로 다시 늘었습니다.월별로는 7월 발생한 수난사고가 7천761건(27.6%)으로 가장 많았고, 8월(5천259건·18.7%)과 9월(2천649건·9.4%)이 뒤를 이었습니다.사고 유형은 '침수 사고'(7천75건·25.2%), '물놀이 익수'(3천151건·11.2%), '수상 표류'(1천74건·3.8%), '계곡·급류 사고'(724건·2.6%) 순으로 많이 발생했습니다.'차량 추락 침수'도 509건(1.8%), '어패류 채취 익수'도 245건(0.9%) 있었습니다.소방청은 다음 달 말까지 전국 주요 수난사고 위험지역 275곳에 119시민수상구조대를 운영합니다.구조대는 익수자 구조, 수변 안전 순찰, 위험 요인 확인·제거 등 활동을 수행합니다.소방청은 "음주 후 입수와 야간 물놀이 등은 사고위험이 높으므로 삼가야 한다"며 "집중호우가 예상되거나 기상특보가 발효된 경우 침수 우려 지역에 접근하지 않아야 한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)