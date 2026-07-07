서울시, 장마 앞두고 상수도 안전망 점검…133건 즉시 조치

▲ '다양한 침수 상황 대비'

서울시는 장마철 집중호우에 대비해 취·정수장과 배수지 등 상수도 시설 422곳에 대한 안전 점검을 마치고 침수 등으로 이어질 수 있는 위험 요인 133건을 현장에서 즉시 조치했다고 밝혔습니다.시는 지난 5월 11일부터 6월 19일까지 40일간 취·정수장, 배수지, 가압장, 대형 공사장 등 상수도 시설과 주요 공사 현장을 대상으로 안전관리와 주변 환경, 전기·기계 설비 등을 집중적으로 점검했습니다.점검 결과 모두 201건의 위험 요인이 확인됐습니다.이 가운데 배수로 퇴적물 제거, 전도 우려 수목 정비, 배수펌프 고장 등 집중호우 시 시설 피해로 이어질 가능성이 있는 133건은 현장에서 즉시 개선했습니다.시설물 균열이나 부식 등 장기적인 보수·보강이 필요한 68건은 별도 계획을 세워 단계적으로 정비할 예정입니다.시는 여름철 밀폐공간 질식사고 예방을 위해 상수도 고위험 맨홀 1만 2천720곳에는 작업자 출입 경고시설을 설치 완료했습니다.이 시설은 맨홀 뚜껑 아래 설치되는 원형 구조물로, 작업자가 진입 전 안전 수칙과 위험 요인을 다시 확인하도록 돕는 장칩니다.고용노동부에 따르면 2015∼2024년 발생한 밀폐공간 질식사고 사망자 126명 가운데 31.7%인 40명이 6∼8월에 발생했습니다.서울시는 이와 별도로 상수도 맨홀 3만 8천891곳을 대상으로 노후도와 파손 여부를 점검하고 있으며, 지난달 말 기준 6천34곳(15.5%)에 대한 점검을 마쳤습니다.시는 집중호우나 태풍 등 기상특보가 발령되면 상수도 시설 긴급 점검과 함께 정수처리 공정을 단계별로 강화하는 등 비상 대응체계를 가동해 안정적인 수돗물 공급과 수질 관리에 나설 계획입니다.주용태 서울아리수본부장은 "예년보다 잦고 강한 집중호우가 예상되는 만큼 선제 점검과 정비를 마쳤다"며 "철저한 시설 관리와 신속한 현장 대응으로 시민들이 안심하고 아리수를 이용할 수 있게 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)