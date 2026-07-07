민선 9기 첫 서울시구청장협의회장에 이승로 성북구청장

▲ 이승로 성북구청장이 서울특별시구청장협의회 신임 협의회장으로 선출된 뒤 후 소감을 밝히고 있다.

서울특별시구청장협의회는 중구 PJ호텔에서 민선 9기 1차년도 총회를 열어 이승로 성북구청장을 신임 협의회장으로 선출했다고 성북구가 전했습니다.협의회는 1995년 설립된 서울 자치구청장 협의체로, 협의회장은 25개 자치구를 대표해 서울시, 중앙정부와의 협의 창구 역할을 합니다.오늘(7일) 총회에서는 임원진도 구성됐습니다.직전 협의회장인 서강석 송파구청장이 고문으로 추대되고, 부회장으로는 유찬종 종로구청장(서북권), 유보화 성동구청장(동북권), 진교훈 강서구청장(서남권), 김현기 강남구청장(동남권)이 선출됐습니다.사무총장은 유동균 마포구청장이, 감사는 류삼영 동작구청장이 맡습니다.이승로 협의회장은 "3선까지 구정을 맡아오며 쌓은 경험을 바탕으로 서울시, 나아가 중앙정부와의 가교 역할을 충실히 수행하겠다"고 "협의회를 통해 자치구 공동의 목소리를 모아나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=성북구 제공, 연합뉴스)