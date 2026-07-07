서울시의회 의장에 임만균…"서울시정 단호히 견제·감시할 것"

▲ 임만균 서울시의회 의장

제12대 서울시의회가 오늘(7일) 개원했습니다.시의회는 오늘 오후 12대 첫 임시회를 열어 의장과 2명의 부의장을 선출하고 개원식을 개최했습니다.12대 의회 전반기 의장으로는 민주당 3선인 임만균(관악3) 시의원이 선출됐습니다.부의장은 민주당 성흠제(은평1) 시의원과 국민의힘 이성배(송파4) 시의원이 뽑혔습니다.이들의 임기는 각 2년입니다.이번 시의회 의석수는 더불어민주당이 전체 118석 중 80석을 획득, 조례안 재의결을 단독으로 처리할 수 있는 의석을 차지했으며 국민의힘이 나머지 38석을 가져갔습니다.이에 따라 국민의힘 소속 오세훈 시장이 이끄는 서울시정을 둘러싸고 시와 시의회 간 긴장 관계가 예상됩니다.임만균 의장은 개원사를 통해 "시민 여러분은 서울시정이 자칫 관성과 오만에 빠지지 않도록 '여소야대' 서울시의회를 만들어주셨다"고 말했습니다.임 의장은 "서울시의회는 서울시정과 교육행정의 성공을 누구보다 진심으로 바랍니다. 그렇기에 더 엄격해질 수밖에 없습니다"며 "견제받지 않는 권력은 결국 무능해진다는 역사의 경고를 마음에 새기고 더 단호하게 견제하고 감시하겠다"고 강조했습니다.그러면서 "시민을 위한 일이라면 두 팔 걷고 협력하겠다"면서도 "충분한 소통이 담보되지 못한 정책, 절차적 정당성을 갖추지 못한 정책, 무엇보다 시민의 공감을 얻지 못한 독단적 정책이 의회의 문턱을 넘는 일은 결코 없을 것"이라고 말했습니다.임 의장은 이외에도 "이재명 정부가 국정과제로 채택한 '지방의회법 제정' 반드시 관철하겠다"며 "한 명의 정책지원관이 의원 두 명의 의정활동을 지원하는 불합리한 의정활동 환경 등 오랜 숙원과제들을 신속하게 풀어내겠다"고 덧붙였습니다.오세훈 시장은 시의회 개원식에서 축사하며 "민주주의는 서로 다른 생각 속에서도 더 나은 답을 만들어가는 힘"이라며 "때로는 의견이 다를 수 있지만, 시민들께서 기대하시는 것은 치열한 토론과 숙의 끝에 가장 좋은 결과를 함께 만들어내는 모습"이라고 말했습니다.이어 "시민의 행복이라는 같은 목표를 향해 서로의 역할을 존중하고 각자 책임을 다할 때 서울은 더 크게 성장할 수 있다고 믿는다"며 "서울시는 의원 여러분의 제안과 고언을 소중히 새기겠다"고 전했습니다.12대 서울시의회 의원의 임기는 이달 1일부터 4년입니다.시의회는 추후 상임위원장을 선출해 원구성을 마무리하는 등 본격적인 의정활동에 나설 예정입니다.(사진=서울시의회 제공, 연합뉴스)