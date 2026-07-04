세계 식량 가격, 2개월 연속 하락세…유지류·육류는 상승

농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 지난달 세계 식량가격지수가 130.3으로 전달(130.8)보다 0.3% 하락했다고 밝혔습니다.



세계 식량가격지수는 지난 2월부터 4월까지 3개월 연속 상승한 뒤 5월에 하락 전환한 데 이어 두 달 연속 내렸습니다.



이 지수는 2014∼2016년 평균 가격을 100으로 두고 비교한 수치입니다.



품목별로 보면 지난달 곡물, 유제품, 설탕 가격은 내렸으나 유지류와 육류 가격은 상승했습니다.



곡물 가격지수는 110.2로 전월보다 3.5% 하락했습니다.



밀 가격은 흑해 지역의 수확 진전과 풍부한 공급 전망이 미국과 호주의 작황 우려를 상쇄하면서 4.4% 내렸습니다.



옥수수는 남미 주요 수출국의 공급 여건 개선과 국제 유가 하락에 따른 바이오연료 수요 약세가 반영되며 6.2% 하락했습니다.



보리와 수수 가격은 각각 3.4%, 7.7% 내렸습니다.



다만 쌀 가격은 아시아 지역 수요 확대와 기상 불확실성, 생산·운송·유통 비용 증가 등 영향으로 3.2% 올랐습니다.



유제품 가격지수는 117.4로 전월 대비 1.5% 하락했습니다.



유럽연합(EU)과 미국의 원유 공급 여건 개선으로 탈지분유와 버터·치즈 가격이 내리고, 중국의 수입 수요 부진으로 전지분유 가격도 하락하면서 전반적으로 약세를 보였습니다.



설탕 가격지수도 89.7로 전달보다 5.7% 떨어졌습니다.



브라질의 에탄올 가격 하락으로 설탕 생산과 수출이 늘며 내림세를 보였으나 엘니뇨에 따른 주요 생산국 작황 우려가 하락 폭을 일부 제한했습니다.



반면 유지류 가격지수는 192.0으로 3.8% 올랐습니다.



팜유는 인도네시아의 수출 가능 물량이 감소할 것이라는 전망이 나오며 가격이 상승했습니다.



유채유는 호주와 캐나다의 파종에 불리한 기상 여건 등으로 오름세를 보였습니다.



다만 대두유 가격은 남미 지역 생산 증가와 유가 하락에 따른 압력을 받으며 소폭 하락했습니다.



육류 가격지수는 131.0으로 전월보다 0.4% 올랐습니다.



가금육은 브라질의 일시적인 공급 부족으로 가격이 올랐고 양고기는 수출 가능 물량이 제한된 가운데 수요가 유지되며 상승세를 이어갔습니다.



돼지고기와 쇠고기 가격은 각각 유럽연합의 공급 확대와 호주의 수출 물량 증가 전망 등의 영향으로 하락했습니다.



한편, 지난달 국내 농축산물 소비자물가는 지난해 같은 달보다 3.2% 올라 전체 소비자물가 상승률과 같은 수준을 나타냈습니다.